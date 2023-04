Părintele Teofil, cel care aduce Lumina Sfântă în România: "La Ierusalim, este Paște în fiecare zi"

Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a vorbit la Antena 3 CNN despre minunile văzute la mormântul sfânt.

"Foarte mulți români au venit să petreacă sărbătorile de Paște aici, în Țara Sfântă. Ne-am făcut și noi pregătirile obișnuite pe lângă slujbele pe care le săvârșim în limba română în Biserica din Ierusalim, în Biserica noastră românească. Am pregătit și cele necesare pentru ziua de Paști, pentru Ceremonia Sfintei Lumini, pe care o așteaptă cu toții, pentru că noi ne ocupăm de transmiterea candelei Sfintei Lumini către ţară", a spus părintele care aduce lumina sfântă în România.

"Misiunea pe care am primit-o de la Patriarhul României este de a duce candela Sfintei Lumini și anul acesta în România", a mai spus părintele Teofil de la Ierusalim într-un interviu acordat Antena 3.

"În România, Lumina Sfântă ajunge în al 15-lea an și eu în mod special, mai ales din perioada pandemiei, a trebuit să suplinesc acest rol, delegația care venea din România nemaiputând ajunge. Atunci, reprezentanţa Patriarhiei din Ierusalim, adică noi cei care slujim aici, la Biserica Română, am împlinit această misiune și este al treilea an când duc Sfânta Lumină către țară", a adăugat el.

Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoaie a vorbit şi despre posibilitatea sărbătoririi Paştelui la aceeaşi dată în toată lumea creştină.

"Aș dori să menționez în primul rând că bucuria și sărbătoarea pascală nu este determinată de o dată anume din calendar, ci este vorba de sărbătorirea, de slujba efectivă pe care o fac aici patriarhul, clericii și creștinii care vin.

Deci Paștile nu este dat de o dată, ci este dat de Duhul cu care venim și de Harul Lui Dumnezeu. De exemplu, cei care participă la slujbele de la Sfântul Mormânt nu doar de Paști, ci în toată perioada anului constată că se citește la slujba din Mormântul Lui Iisus Evanghelia Învierii din ziua de Paști. (...) La Ierusalim, este Paștile în fiecare zi. Așadar, de fapt, este vorba de un spirit", a precizat părintele Teofil Anăstăsoaie, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Lumina Sfântă de la Ierusalim, considerată un miracol al ortodoxiei, a ajuns în România, la București, şi este oferită delegaţilor eparhiilor Patriarhiei Române prezenţi la Aeroportul Internaţional Otopeni.