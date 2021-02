Reportaj cutremurător dintr-o secție ATI. Pacient resuscitat chiar în timp ce echipa Antena 3 documenta dramele din spital

Andreea Cigolea: Aceasta este realitatea cruntă în care trăim

Andreea Cigolea, realizator al rubricii 'Sfat de sănătate' de la Antena 3, a mers la secția ATI a Spitalului Județean Ploiești. A îmbrăcat combinezonul obligatoriu pentru o astfel de vizită și l-a însoțit pe medicul anestezist Amin Zahra prin saloanele pline de pacienți COVID.

În scurt timp a văzut cum viața unora dintre ei atârnă doar de un fir de ață. La un moment dat, dr. Zahra a fost nevoit să întrerupă brusc interviul pentru a sări în ajutorul unui pacient care avea nevoie de resuscitare.

"Anul trecut pe vremea aceasta ne pregăteam de mărțișor și de venirea primăverii când am aflat de primul caz de infecție cu SARS-CoV-2 în România. De atunci, medicii au trăit stări pe care nu se gândeau că le vor trăi vreodată, de la agonie la extaz.

Noi, jurnaliștii, am încercat să vă prezentăm în fiecare zi situația din spitalele din România, iar astăzi, la un an de la începutul calvarului, am intrat în secția de ATI a unui spital COVID pentru a vă prezenta realitatea cruntă în care trăim", a spus Andreea Cigolea, înainte de a ne introduce în atmosfera apăsătoare din saloanele secției de anestezie și terapie intensivă a celui mai important spital din județul Prahova.

Dr. Zahra: Nu credeam că o să pot munci atât de mult!

Medicul anestezist Amin Zahra o spune fără ocolișuri: muncește mult! Doar el știe cât de mult și cât de tare își lasă oboseala și presiunea psihică amprenta după gărzile istovitoare - cele mai istovitoare din toată viața sa.

"Nu mă așteptam că pot să fac 4-5 gărzi în câteva zile - în 9-10 zile să fac 5 gărzi. Nu am crezut că o să dureze atât de mult. Am crezut că o să fie undeva la 2-3 săptămâni, se va termina, că e o chestie trecătoare", i-a mărturisit medicul Andreei.

Dr. Zahra: Doar 20% dintre cei intubați supraviețuiesc! Vin prea târziu la spital!

Iar statisticile sunt înfricoșătoare: "În general, cei care ajung intubați, undeva la 60% , dintre care doar 20% supraviețuiesc. De multe ori, cei care ajung intubați sunt cei care vin târziu la spital, după 10-12 zile, după ce s-au tratat cu tot felul de chestii acasă", a precizat dr. Amin Zahra.

În timp ce acesta vorbea despre cât de greu îi este unui pacient să suporte furtunul care asigură intubarea și spunea că această situație implică sedarea pacienților aflați în această situație, moartea a vrut parcă să pună în scenă un spectacol înspăimântător în prezența echipei de filmare a Antenei 3 și a încercat să smulgă un pacient intubat din brațele grijulii ale medicilor.

"O să vă las că e STOP acolo", a spus dr.Zahra și a fugit într-un suflet către salonul în care cineva intrase în stop respirator. Când a găsit răgaz să ofere detalii despre ce se petrecuse sub ochii îngroziți ai reporterului, medicul a explicat cu ce se confruntă cu adevărat un pacient COVID ajuns la ATI când deja este într-o stare foarte gravă.

"Când a fost intubată avea 6% saturația - acum e 1% saturația oxigenului. Vezi? Asta este diferența dintre un pacient COVID și non-COVID". Din fericire, medicul și asistentele au reușit să readucă saturația pacientului la un nivel bun.

Pacientă: "Nu mai suport! Vreau să mor ca să scap odată!"

Disperarea e ceea ce citești pe fețele unora dintre pacienții internați la ATI. Sunt situații când pacienții conștienți ajung să aibă colegi de salon persoane intubate, unele care ajung să piardă bătălia cu moartea chiar sub ochii lor. Și atunci, chiar și cel mai tare om începe să se îndoiască de el, de puterea a lupta, de medici și chiar și de Dumnezeu.

"Rămân cu sechele pe viață", spune printre lacrimi o pacientă. Nu știe cum a luat virusul - mărturisește că a fost mereu foarte atentă, însă concluzia ei e amară: "De ce te ferești, de aia nu scapi!".

O altă pacientă își strigă și ea disperarea: "Nu mai suport! Vreau să mor ca să scap odată!"

Materialul, realizat de Andreea Cigolea, pe larg, în continuare:

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal