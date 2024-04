"Toată lumea este panicată" | Revoltă în Bihor, după ce un băiat de şase ani a fost strivit pe terenul de sport. Copilul a suferit o operaţie pe creier

Un băiat de şase ani din Bihor este în comă după ce o poartă metalică de fotbal a căzut peste el. Oamenii sunt revoltați de cele întâmplate şi cer dreptate.

Incidentul a avut loc sâmbătă, pe terenul de fotbal din localitatea Ciumeghiu.

Darius Andrei este elev în clasa pregătitoare și se juca cu un alt băiețel de 8 ani, cu cadranul porții de fotbal. În doar câteva minute, aceasta s-a răsturnat și copilul de 6 ani a rămas prins sub greutatea porții din metal.

"Sunt de antrenament, sunt de antrenament și sunt instabile, deci nu sunt sigure deloc. După ce terminăm să ne jucăm le îmburdăm ca să nu cadă pe copii mici", spune vărul victimei.

Cei doi băieți erau supravegheați de bunica băiețelului de 8 ani care a lipsit pentru doar câteva minute.

"Bunica sau mămica lui. Zice că s-a dus să meargă la toaletă acolo, în vecini și între timp s-o întâmplat nenorocirea", spune o femeie.

Băiatul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Oradea unde a intrat direct în sala de operație.

"Un copil de 6 ani care a fost adus inconștient după un traumatism cranian în stare gravă, intubatoro-traheal cu leziuni severe la nivel cerebral și au intrat direct în sala de operații", spune Zoltan Bereş, medic UPU Oradea.

Copilul a suferit o intervenție chirurgicală pe creier. Din fericire, medicii spun că operația de curs bine și starea lui este una stabilă. Darius este cel mai mic dintre cei trei copii ai familiei.

"Când am ajuns la fața locului am întrebat că cum s-a întâmplat, toți copiii nu au vorbit, toată lumea a fost panicată. Au zis numai doar că a căzut bara. Nimeni nu au zis pe cine. M-a sunat în agenta am zis da, domnule, înțeleg copiii n-au voie pe telefon, acuma nici pe terenul de fotbal să nu aibă voie să se joace copiii", spune tatăl copilului.

Polițiștii au deschis un dosar penal ca să afle cine trebuie să își asume responsabilitatea pentru acest incident grav.

"Din verificările efectuate de polițiști s-a constatat că incidentul s-ar fi produs în timp ce minorul s-ar fi jucat împreună cu un alt minor, de 8 ani, localnic la respectiva poartă de fotbal, care s-ar fi desprins și ar fi căzut peste minorul de 6 ani", spune agent Şefalin Laza, IPJ Bihor.

În 2019, un accident similar a avut loc în comuna bihoreană Dobrești. O fetiță de 7 ani a murit după ce poarta metalică din curtea școlii din Crâncești a căzut peste ea și a zdrobit-o. Doi ani mai târziu, directorul adjunct și administratorul școlii, dar și viceprimarul comunei au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă. Nici după 5 ani de zile, judecătorii nu au hotărât cine este vinovat pentru moartea copilei.