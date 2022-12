Revoltă printre transportatorii români după ratarea aderării la spaţiul Schengen: "Se vorbeşte despre proteste"

Transportatorii români sunt revoltaţi după ratarea aderării României la spaţiul Schengen. Cozile de TIR-uri se întind pe zeci de kilometri în vămile cu Ungaria şi cu Bulgaria.

Sursa foto: Antena 3 CNN

La vama Giurgiu, şoferii români care aşteaptă la vămile cu intrare spre Bulgaria, sunt frustaţi din cauză că sperau la o decizie în favoarea României din partea consiliului JAI.

Amânarea deciziei înseamnă pentru toţi transportatorii pierderi enorme, pentru că o maşină care stă înseamnă costuri suplimentare. La fel, şoferii sunt extrem de supăraţi deoarece ei trebuie să stea trei, patru zile în diferite vămi.

Şoferii români speră ca decizia să se schimbe în viitor.

"Era bine să fi intrat în Schengen pentru că toată circulaţia, toate mărfurile sunt paralizate, se pierde foarte mult bani, foarte mult timp pierdut, nervi, tensiune la maxim. Era foarte bine dacă intram.

Am în camion frigidere de la Găeşti pentru Turcia şi aducem componente pentru frigidere. Austriecii sunt de vină pentru că la noi avem graniţile securizate, la noi nu are cum să treacă nici pasărea cerului pentru că camioanele sunt verificate cu raze X, nu are cum, deci e o nebunie, o ceva care e dictat de cineva ca să nu intrăm, mai ales că noi suntem foarte controlaţi la vamă, vede şi un ac în maşină.

Nu are cum să treacă fraudulos nimeni. Sunt cu rea intenţie pentru că noi suntem o ţară care suntem muncitori, suntem conştiincioşi, dar asta e viaţa", a declarat un şofer din Dâmboviţa.

La vama cu Bulgaria, mai ales pe perioada verii, este o zonă extrem de aglomerată. Aceeaşi situaţie este şi la vama cu Ungaria.

Coada de aşteptare se întinde până în DN şi apoi alţi câţiva kilometrii spre Bucureşti, deci sunt sute de tiruri şi camioane care aşteaptă să intre în Bulgaria.

"Dublă lovitură pentru transportatorii români. Problema legată de ridicarea Schengen care înseamnă încă mulţi ani de zile în care vom sta la cozi infernale în frontierele de vest şi de sud ale României cu costuri suplimentare pe fiecare tranzit, pe fiecare unitate de transport de cel puţin 100 de euro pe zi.

Și a doua lovitură venită din Parlament, o lege care ne restricţionează transporturile pe teritoriul României în mai mult decât erau până în prezent, adică în anumite zile de sărbătoare şi numai pe anumite drumuri naţionale, acum se extinde la întreaga reţea.

Se vorbeşte despre proteste. Ideea este în faţa cui protestăm, în faţa Bruxellului, în faţa austriecilor, a olandezilor pentru că trebuie să ne gândim şi la fraţii noştri bulgari care trec prin aceleaşi momente", a declarat Augustin Hagiu, preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport.

Austria și-a menținut până la capăt opoziția față de intrarea României în Schengen și a votat, joi, împotriva aderării țării noastre la spațiul de liberă circulație, transmite Antena 3 CNN. Un al doilea vot împotrivă a venit din partea Olandei.