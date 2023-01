Un român întors din străinătate cu 50.000 de euro vrea să investească în România. Sfaturile primite pe o rețea socială

Un român care s-a întors din străinătate cu suma de 50.000 de euro a cerut sfatul internauților cu privire la investițiile pe care le-ar putea face cu banii.

”Salutare oameni buni.

M-am întors din străinătate după ceva timp și vreau să fac ceva în țara mea, dar nu știu ce, ca să îmi vină un venit lunar. Am undeva la 50000€ cash. Am vrut să iau un apartament în Timișoara, să îl dau în chirie (era un venit pasiv de 300€/lunar) dar este prea mare investiția și nu merită. Plus că dacă dai de chiriași mai "cuminți" te costa reparațiile mai mult decât profitul!

Locuiesc în Mehedinți și zona este și săracă, așa că nu știu ce să fac. Cafenele au toți, dube au toți de transport, chiar nu știu! Salariile la noi în zona nu sar de 1500 de lei net și te mai și freacă 10ore/zi. Poate aveți voi ceva idei!”, scrie bărbatul pe o rețea socială.

Iar sfaturile nu au întârziat să apară.

”Până reușești să faci o analiză de piață pentru zona respectivă, poți face comerț pe o platformă online. Nu o sa ai nevoie de promovare sau marketing. Îți deschizi firma, alegi un produs și începi să îl vinzi. Dacă ești priceput la mașini poți comercializa piese auto. Sunt și o necesitate deci cu siguranță vei avea profit, dacă îți faci corect calculul pentru preț.

Spălătorie self service, în funcție de zona unde o amplasezi, îți scoți investiția în 2-3 ani, mai pui și o cafenea și o parcare și ai venit activ și pasiv, doar că pentru asta o să ai nevoie de ceva mai mult de 50 de mii.

Eu aș merge pe vulcanizare și spălătorie auto 2 boxe + depozit de anvelope SH și noi = toate în același punct...si dacă îți mai rămân bănuți cumpără un elevator unde ar putea să-și schimbe omul singur ulei, plăcuțe, discuri, etc.

Loc de joacă pentru copii. Poate cu o sală de cafenea pentru părinți lângă.

Nu te pot ajuta personal, dar pot oferi o idee. Sunt multe companii de investiții imobiliare in RO. Poți căuta pe google și avea întâlniri cu ei să vezi cu cine ai vrea să colaborezi. E ceva ce am considerat și eu. Principiul este ca ei vânează apartamente pe care le cumpără și pregătesc pe șablon. Cred ca venitul la investiția ta ar ajunge la 1000 euro/Luna. Ei vând apartamentul în 3 ani și reinvestesc si tot așa.

Axează-te pe o făbricuță de peleți! Te pot ajuta eu cu mai multe detalii de unde să cumperi utilaje. Și eu am în curs de dezvoltare o afacere cu pelet și pare promițător... Gândește-te, în general, să investești în producție și energie”, sunt doar câteva dintre sfaturile primite.