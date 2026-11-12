România ar putea plăti și pentru găzduirea militarilor europeni, nu doar a celor americani. Nicușor Dan: „Cred că este echitabil”

1 minut de citit Publicat la 21:10 12 Noi 2026 Modificat la 21:10 12 Noi 2026

România ar putea plăti și pentru găzduirea militarilor europeni, nu doar a celor americani. Foto: Getty Images

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Dublin, că România ar trebui să ofere condiții similare tuturor militarilor străini staționați pe teritoriul său, indiferent dacă provin din Statele Unite sau din țări europene membre NATO. Întrebat dacă România este dispusă să contribuie financiar și la găzduirea militarilor aliaților europeni, așa cum a propus în cazul trupelor americane, șeful statului a spus că există bani în bugetul Apărării, care urmează să crească treptat în următorii ani.

Declarațiile au fost făcute în Irlanda, unde Nicușor Dan participă la summitul Comunității Politice Europene, după ce a dezvăluit, într-un interviu acordat Financial Times, că România a propus SUA o formulă de împărțire a costurilor pentru menținerea trupelor americane în țara noastră.

Întrebat de jurnaliști dacă o asemenea înțelegere ar putea fi extinsă și la militarii europeni care se află în România, președintele a răspuns că aceștia ar trebui să beneficieze de condiții comparabile.

„Cred că este echitabil ca orice militar străin care stă în România să aibă condiții similare”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a fost întrebat și dacă România are resursele financiare necesare pentru a susține aceste cheltuieli. El a amintit că bugetul Apărării reprezintă în prezent aproximativ 2,5% din Produsul Intern Brut și că România și-a asumat creșterea treptată a acestuia până la 3,5% din PIB.

Nicușor Dan a subliniat că apărarea rămâne o prioritate și că, dacă negocierile cu aliații vor fi finalizate, fondurile disponibile trebuie folosite pentru îndeplinirea angajamentelor asumate.

Președintele nu a precizat ce sume ar putea plăti România pentru militarii aliaților europeni și nici dacă există deja negocieri concrete pentru o asemenea înțelegere.