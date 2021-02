Povestea medicilor de familie care au murit de COVID și nu i-a înlocuit nimeni: "Lumea este în pragul disperării"

"Aici este sala de aşteptare, aici este sala de tratament şi biroul doamnei doctor Florea... a rămas gol, din păcate. O mare pierdere pentru comuna noastră".

Oinacu, judeţul Giurgiu. O comună aproape de Dunăre, cu 3.300 de suflete. Şi un cabinet gol, unde până nu demult oamenii o găseau pe Mihaela Florea, medicul care avea mereu uşa deschisă pentru ei - zi de zi, la orice oră.

"Ne ajuta, ne sfatuia în orice problema incerca să găsim o rezolvare. Era Ok. Era medicul tuturor din familie. Când am aflat am rămas cu toţii uimiţi, nu ne venea să credem", a spus o pacientă.

"Am ramas şocaţi, nu ne aşteptam chiar ea. Aşa dintr-o dată", a mai spus o pacientă.

Medicul Mihaela Florea a dispărut brusc din vieţile tuturor

Într-o zi de noiembrie, anul trecut, medicul nu a mai venit la cabinet. A dispărut brusc din vieţile tuturor.

"A început să se simtă rău dânsa, se sufoca, a refuzat să plece la spital. Până la urma a plecat că se simţea din ce în ce mai rău", spune Constanţa Remuş, asistent medical.

Erau simptome ale infecţiei cu virusul SARS-COV-2. Ajunsă în stare gravă la spital, medicul Mihaela Florea a fost internată pe Secţia de Terapie Intensivă. După trei săptămâni critice, organismul i-a cedat.



"Doamna doctor era tot timpul pe teren, tot timpul în slujba pacientului. La orice oră, pacientul suna, doamna doctor mergea", a spus Fabian Ţîrcă, primarul comunei Oinacu, Giurgiu

Medicul Mihaela Florea este doar unul din cei 36 de medici de familie care au murit din cauza îmbolnăvirii cu COVID de la începutul pandemiei.

În urma lor au rămas zeci de mii de pacienţi pentru care obţinerea unei reţete sau a unei trimiteri la specialist s-a transformat într-un adevărat chin, oamenii fiind nevoiţi să caute sprijin la medici în alte localităţi.

Medicul din comuna Zam, judeţul Hunedoara, s-a stins, răpus de COVID

O situaţie identică celei din Oinacu, Giurgiu am găsit şi în comuna Zam, judeţul Hunedoara.

"Avem speranţe în domanul primar că ne aduce un medic, să avem şi noi", spune o localnică.

În decembrie anul trecut, medicul din comuna Zam s-a stins, răpus de aceeaşi boală - COVID. Avea 65 de ani şi a muncit până în ultima clipă.

Şi de pe patul de spital le dădea indicaţii pacienţilor de care a avut grijă toată viaţa sa. De atunci, cabinetul e gol.

Primarul a încercat pe toate căile să aducă un alt doctor. A dat anunţ la ziar, pe internet, a vorbit la Casa de Asigurări - în zadar. Nu găseşte pe nimeni.

"Primul medic de familie este la 30 de km, ori nu toata lumea are posibilitatea să facă deplasarea până acolo. Lumea este în pragul disperării, pentru că nu au reteţe, medicamente, nu au resurse financiare de a se transfera sau de a cumpara pe bani proprii medicamentele", spune Nistor Florin Ionel, primar comuna Zam.

În tot acest timp, 1.500 de oameni se tratează... cu rugăciuni.

"Eu am căzut acum pe gheaţă, mi-am dizlocat umăarul, nici acum nu am fost la spital ca nu am timitere, cine imi da trimitere. Avem nevoie de medic de familie. Nu doar noi, toată comunitatea, dar nu am găsit pe nimeni", spune un localnic.

România plăteşte tribut unei strategii falimentare în ceea ce priveşte specializarea şi atragerea medicilor de familie în mediul rural.

Se întâmplă asta pentru că medicii de la sate nu sunt plătiţi suplimentar faţă de cei de la oraş, deşi dezavantajele sunt multiple.

Multe cabinete sunt vechi şi la distanţă mare de civilizaţie. Până la urmă, cine şi-ar dori să lucreze într-un loc fără viitor?!

Mii de bolnavi, rămaşi fără medic de familie

Din Zam, ajungem la Crângurile, judeţul Dâmboviţa. Aici, medicul de familie a murit de COVID de mai bine de jumătate de an. Nu a venit nimeni în loc.

Niciun Guvern în ultimii 20 de ani nu a venit cu soluţii pentru a rezolva problema deficitului medicilor de familie. Şi nici cel de acum nu pare interesat de fenomen.



"Este greu în prezent şi va fi şi mai greu în viitor, pentru că numărul medicilor de familie care profesează este din ce în ce mai mic. Una din cauza ar fi faptul că la Rezindeţiat se scoate un număr mic de posturi pentru medicii de familie, iar a doua cauză, poate şi cea mai importantă, este că medicii de familie au îmbătrânit.

Toţi aceşti medici, în orice moment pot să pună parafa jos, din motive medicale, din motive personale, în locul lor nu va mai veni nimeni. Rezolvarea este o problemă naţională, este o chestiune de schimbare a politicii sanitare", a spus Elisabeta Irimie, vicepreşedinte Colegiul Medicilor Hunedoara

Autorităţile par imune la strigătul de disperare al medicilor de familie şi al pacienţilor din înteaga ţară. Preocupate de gestionarea pandemiei, au uitat complet de românii bolnavi cronic, sau de vârstnicii şi copiii de la sate, pentru care medicul de familie e singura lor speranţă la o viaţă mai bună.





