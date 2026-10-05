România pregătește reluarea exporturilor de oi în Libia. O delegaţie libaneză va verifica măsurile sanitar-veterinare din ferme

România pregătește reluarea exporturilor de oi în Libia. Sursa foto: Agerpres

ANSVSA a transmis că o delegație oficială din Libia efectuează, în perioada 5–10 octombrie, o vizită de lucru în România pentru evaluarea condițiilor tehnice și sanitare necesare reluării și securizării exporturilor de animale vii, în perspectiva implementării Planului de Acțiune pentru reluarea exporturilor.

Delegaţia libaneză va efectua vizite în teren pentru a verifica măsurile sanitar-veterinare luate de autorităţile de la noi.

"Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, alături de Însărcinatul cu Afaceri al Ambasadei Statului Libia la București, Mohamed A. Albarouni, primește astăzi delegația oficială din Libia. Întâlnirea este dedicată analizării condițiilor tehnice și sanitare necesare pentru reluarea exporturilor de ovine către această piață. Discuțiile se concentrează pe măsurile implementate de România pentru controlul și monitorizarea situației epidemiologice, precum și pe garanțiile sanitare pe care autoritatea română le oferă partenerilor externi.

În continuare, delegația libiană va efectua, alături de președintele ANSVSA și specialiști ai autorității, vizite și verificări în teren, în ferme de animale și centre de colectare, abatoare de ovine, bovine si pasăre precum și la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA). Aceste demersuri urmăresc prezentarea, în mod direct, a sistemului românesc de control sanitar-veterinar, a măsurilor de biosecuritate și trasabilitate, precum și a capacității de diagnostic și monitorizare oficială a stării de sănătate a efectivelor.

Vizita face parte din strategia ANSVSA de a corela măsurile de control din teren cu demersurile de cooperare economică, pregătind reluarea livrărilor de ovine către piețele terțe după finalizarea etapelor de imunizare.

„Această vizită tehnică este o etapă importantă pentru sectorul zootehnic românesc. Astăzi, primim delegația oficială din Libia și, în continuare, vom merge împreună în teren pentru a prezenta, în mod concret, măsurile pe care România le implementează pentru controlul situației epidemiologice și pentru securizarea exporturilor. Prin dialog direct și pe baza expertizei specialiștilor ANSVSA și a analizelor realizate de IDSA, oferim partenerilor libieni toate garanțiile necesare privind capacitatea sistemului sanitar-veterinar românesc de a susține reluarea comerțului cu animale vii”, a declarat președintele ANSVSA.

Relația comercială dintre cele două state se bazează pe un istoric de cooperare economică și un parteneriat sectorial stabil. În urma unei perioade în care schimburile comerciale au fost suspendate (2011–primăvara 2023), pe fondul instabilității politice din regiune și al restricțiilor sanitare internaționale, ANSVSA a contribuit la reluarea acestor legături în primăvara anului 2023, prin negocierea și agrearea unor noi modele de certificate sanitare veterinare destinate exportului. În anul 2024, România a exportat în Libia ovine vii în valoare de 14,3 milioane de dolari, conform datelor statistice internaționale de comerț (OEC/COMTRADE)", a comunicat ANSVSA.

Libia, disponibilă să reia schimburile comerciale cu oi din România

"Conducerea ANSVSA a finalizat, în cadrul aceleiași strategii de menținere și dezvoltare a piețelor de desfacere, renegocierea și aprobarea modelelor de certificate sanitare veterinare pentru exportul de ovine cu alte state terțe strategice, precum Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Kuweit, Tunisia și Israel.

Partea libiană și-a exprimat disponibilitatea de a iniția schimburile comerciale cu ovine provenite din România, subsecvent implementării măsurilor prevăzute în Planul de Acțiune. Vizită tehnică reprezintă o etapă de pregătire pentru perioada următoare, urmând ca, într-o etapă ulterioară, România să primească și vizita reprezentanților mediului de afaceri libian interesați de contractarea volumelor de animale. Astfel, dialogul instituțional este urmat de demersuri concrete pentru pregătirea reluării schimburilor comerciale.

Prin aceste demersuri, ANSVSA creează cadrul juridic și tehnic necesar pentru realizarea tranziției de la măsurile de control epidemiologic la reluarea exporturilor de ovine, în condițiile respectării tuturor cerințelor sanitare veterinare și a garanțiilor asumate față de partenerii comerciali internaționali", au mai transmis autorităţile.