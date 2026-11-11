Antena 3 CNN Actualitate România ridică două F-16 după ce radarele au detectat o dronă la est de Insula Șerpilor

România ridică două F-16 după ce radarele au detectat o dronă la est de Insula Șerpilor

A.I.
<1 minut de citit Publicat la 22:20 11 Noi 2026 Modificat la 22:22 11 Noi 2026
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aeronave F16
Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O țintă aeriană a fost detectată, miercuri seara de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale la est de Insula Șerpilor.

Potrivit instituției, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii în vederea eventualei interceptări.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona nord a județului Tulcea.

La ora 21.32 a fost transmis un mesaj RO-Alert. 

Știrea se actualizează pe măsură ce noi informații vor deveni disponibile.

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Etichete: f-16 drona Insula Serpilor

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