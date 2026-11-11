România ridică două F-16 după ce radarele au detectat o dronă la est de Insula Șerpilor

O țintă aeriană a fost detectată, miercuri seara de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale la est de Insula Șerpilor.
Potrivit instituției, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii în vederea eventualei interceptări.
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona nord a județului Tulcea.
La ora 21.32 a fost transmis un mesaj RO-Alert.
Știrea se actualizează pe măsură ce noi informații vor deveni disponibile.