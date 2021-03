Copiii profesorului Benedek Istvan, care a murit de COVID legat de pat, rup tăcerea: "Putea fi salvat. Tratamentul a fost greşit"

Profesorul universitar Benedek Istvan, coordonator al Secției Clinice de Hematologie și Transplant Medular a Spitalului Clinic Județean, profesor universitar la Facultatea de Medicină din cadrul Univeristății de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, a murit legat de pat, la 1 septembrie, după ce a fost diagnosticat cu COVID-19.

Copiii lui Benedek Istvan noi acuzaţii la adresa medicilor

"În seara de 12 august 2020 dl. profesor Benedek Istvan a fost internat la boli infecțioase secția ATI COVID, în stare generală alterată. Dar, în prealabil, la SMURD a așteptat patru ore, unde din păcate nu a fost evaluat de o echipă multidisciplinară. Dupa părerea mea, desaturarea care a avut loc la dânsul permitea să fie internat la clinica de boli infecțioase, unde eram și eu în acel moment internat", a mai spus Benedek Istvan Jr.

"Benedek Istvan nu a ajuns la spitalul unde trebuia"

"În primele ore deja s-a făcut o greșeală că domnul profesor nu a ajuns în spitalul care trebuia. Când a ajuns în spitalul de boli infecțioase ATI COVID tratamentul la început, din păcate, greșit. Nu a primit la timp medicația antivirală. Nu a primit la timp medicația immunomodulară tocilizumab. A fost anticoagulant profilactic, nu în scop terapeutic. Din păcate, antibioticul a fost ales greșit", a explicat Benedek Istvan Jr.

"Tata m-a sunat să mă anunţe că este legat de pat şi speriat"

"În zilele următoare, dânsul a beneficiat, zicem noi, târziu de medicație antivirală și imunomodulară. Dar, chiar și așa starea dânsului a început să se îmbunătățească. Dar în dimineața de 18 august, primesc un telefon de la tatăl meu care este legat la pat, speriat, e agitat, nu știe ce se întâmplă. Am dat repede telefon la secția ATI unde, mi-au spus că au sunat la 112, se suspicionează un AVC la dânsul și trebuie transferat la Spitalul Clinic Județean Târgu-Mureș", a mai spus Benedek Istvan Jr.

"A fost mutat dintr-un spital în altul"

"A doua greșeală consider eu, la spitalul respectiv era un CT performant funcționabil. Nu înțeleg, în starea în care era, care mergea spre bine, de ce a trebuit mutat de la un spital la altul. Pentru mine, asta rămâne o enigmă până la sfârșitul vieții. Când am ajuns la Spitalul Clinic Târgu-Mureș am văzut că este stabil hemodinamic, cooperant conștient. Nici vorbă de un AVC. După care au urmat consultul neurologic și cardiologic care a confirmat că nu a avut nimic neurologic.

Îmi pare nespus de rău că în momentul respectiv nu am luat decizia să fie transferat la un alt spital.

Am sunat la Ministerul Sănătății la secretarul de stat Raed Arafat să ne ajute să îl putem transfera pe domnul profesor la București. Ne-a spus că e mai bine pentru dânsul, în momentul de față, să nu fie transferat, să nu fie mișcat într-o localitate în alta și, cumva m-am liniștit. Dar ulterior, mi-am dat seama că aveam un sentiment și nu trebuia să las să fie dus înapoi la secția ATI COVID", a mai spus Benedek Istvan Jr.

Reacţia sefului de secţie de la ATI Mureş la acuzaţiile familiei profesorului Benedek: "Sunt făcute din răutate şi din răzbunare"

Referitor la afirmațiile domnului Stoian (n.r. şeful de secţie ATI Mureş), pot să spun că sunt răutăcioase și nefondate. Pot să vă confirm că dânsul în perioada respectivă între 12 şi 18 august era în concediu medical. Nu avea de unde să știe ce se întâmplă cu profesorul Benedek", a mai spus fiul profesorului.

Declaraţiile, pe larg, în materialul de mai jos.

