Dr. Laura Zarafin, după tragedia de la Babeș: ”Un pacient ATI fără oxigen moare în 5 minute”

Alti 5 pacienti care erau in aceeasi unitate mobila au fost transferati la mai multe spitale din Bucuresti. Serviciul Omoruri a deschis o anchetă in acest caz. Tragedia s-a produs in jurul orei 17, insa ministrul Santatii cu toate ca stia, nu a facut-o publica. Au venit cu precizari abia dupa ce jurnalistii au aflat despre situatie. la 3 ore distanta. Firma care se ocupă de ventilatoarele defecte de la Spitalul Victor Babeş, ar fi deţinută de familia fostului ministru al Finanţelor, Sebastian Vlădescu.

În plină criză a infectărilor cu SARS-CoV-2 spitalul Victor Babeş a pierdut 8 paturi de terapie intensivă. TIR-ul ISU a fost închis până cand se va termina ancheta procurorilor.

”Cred că la Babeș a fost o problemă tehnică. Instalația a fost probabil suprasolicitată având în vedere ce pacienți sunt internați acolo. Este o intuiție, nu pot spune eu exact. Noi la Colentina avem oxigen suplimentar. Organismul privat de oxigen câteva minute pentru acești pacienți… se decompensează imediat. În 5-10 minute maximum poate surveni decesul. Se poate face ventilare manuală, dar din păcate acești pacienți au afectări pulmonare de 80% deci manual este foarte greu” a explicat dr. Laura Zarafin, la Antena 3.

Trei pacienţi au murit, după ce au rămas fără oxigen la Spitalul Victor Babeş din Bucureşti

Trei pacienţi au murit, luni seară, după ce au rămas fără oxigen, într-o unitate mobilă de Terapie Intensivă aflată la Spitalul Victor Babeş din Bucureşti.

Totul s-a întâmplat, în această după-amiază, în jurul orei 17.00, la unitatea mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul Victor Babeş, acolo unde se aflau opt pacienţi bolnavi de COVID-19 şi care erau în stare gravă.

În urma unei erori la sistemul de oxigen al TIR-ului ce aparţine Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, ventilatoarele care îi ajuta pe pacienţi să trăiască s-au oprit.

Drept urmare, cel puţin trei pacienţi au murit, în timp ce ceilalţi cinci au fost transferaţi la alte spitale din Bucureşti.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal