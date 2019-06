Puțini români știu asta! Semnele ascunse că suferi de hipertensiune!

Foto: Pixabay.com

Unul din cinci oameni nu stiu ca suferă de hipertensiune.

Tensiune arteriala ridicata, sau hipertensiune, afecteaza in jur de 70 de milioane de adulti numai in Statele Unite, adica, fiecare 1 din fiecare trei americani. Chiar daca este destul de comuna, aceasta boala poate fi controlata, dar trebuie sa stiti semnele de avertizare si sa o tratati in mod adecvat, si din timp!

Cu toate acestea, numerosi experti sustin ca o dieta sanatoasa si exercitii fizice regulate poate preveni in mod eficient debutul hipertensiunii arteriale.

Este foarte important sa verificam din cand in cand valorile tensiunii arteriale si sa reactionam la timp, de indata ce ne confruntam cu unele dintre simptomele de hipertensiune.

De asemenea, hipertensiunea poate creste riscul de numeroase alte probleme de sanatate, cum ar fi:

Probleme oculare: Pierderea vederii poate fi cauzata de vasele de sange ingustate, ingrosate, sau rupte in ochi, din cauza tensiunii arteriale crescute.

Anevrismul: Hipertensiunea arteriala poate duce la vase de sange bombate sau slabiet, ceea ce duce la un anevrism, care in cazul in care se rupe, poate provoca moartea.

Primul atac de cord: Aproximativ 1 din fiecare 10 persoane care au suferit primul lor atac de cord au hipertensiune arteriala.

Accident vascular cerebral: Aproximativ 8 din fiecare 10 persoane care se confrunta cu primul lor accident vascular cerebral au hipertensiune arteriala.

Sursa: Bzi.ro