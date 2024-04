Telefoanele mobile ar trebui interzise copiilor sub 11 ani, susțin experții aleși de președintele Franței pentru a evalua efectele smartphone-urilor

Un grup de experți din Franța trage un semnal de alarmă în privința utilizării smartphone-urilor de către copii și adolescenți.

Sursa foto: Gettyimages

Un grup de experți numit de președintele Franței, Emmanuel Macron, a făcut recomandări importante privind utilizarea smartphone-urilor și a rețelelor de socializare de către copii și adolescenți în Franța.

Aceste recomandări vin pe fondul unei îngrijorări tot mai mari la nivel mondial cu privire la impactul negativ al tehnologiei asupra minților tinere.

Potrivit raportului elaborat de experți, copiilor sub 11 ani li se recomandă să nu li se permită să dețină telefoane mobile deloc, în timp ce utilizarea smartphone-urilor cu acces la internet ar trebui interzisă celor sub 13 ani. De asemenea, experții propun ca aplicațiile de social media să fie interzise copiilor sub 15 ani, iar cei peste această vârstă ar trebui să aibă acces doar la platforme considerate "etice".

În ciuda faptului că nu există încă un calendar pentru implementarea unei noi legislații și nu este clar în ce măsură aceasta va urma recomandările experților, aceste propuneri pot influența viitoarele politici din domeniul tehnologiei și al protecției copiilor.

Raportul, condus de neurologul Servane Mouton și de profesorul de psihiatrie Amine Benyamina, împreună cu experți în educație, drept și tehnologie, a subliniat și alte preocupări legate de impactul tehnologiei asupra tinerilor. Timpul excesiv petrecut în fața ecranelor a fost asociat cu probleme de somn și obezitate infantilă, în timp ce rețelele de socializare pot crește riscul de anxietate și depresie.

Recomandările experților vin în contextul unei neliniști tot mai mari la nivel global, cu părinți, psihologi și politicieni care încearcă să găsească un echilibru între beneficiile și riscurile tehnologiei pentru tineri, potrivit reuters.com.