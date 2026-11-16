Scafandri militari, trimiși în Marea Neagră după ce două drone au fost găsite în derivă lângă Sfântu Gheorghe și Mangalia

1 minut de citit Publicat la 11:18 16 Noi 2026 Modificat la 11:18 16 Noi 2026

Scafandri militari, trimiși în Marea Neagră după ce două drone au fost găsite în derivă lângă Sfântu Gheorghe și Mangalia. FOTO: Facebook Forțele Navale

Două echipe de scafandri militari ai Forțelor Navale Române, specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive, intervin luni, în Marea Neagră, după ce un avion al marinei franceze a semnalat două drone aeriene în derivă în largul litoralului românesc, a comunicat Ministerul Apărării.

Prima echipă EOD va face evaluarea pirotehnică a unor elemente de dronă aflate în derivă la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia. Scafandrii vor acționa de la bordul șalupei maritime MAI 3064 a Gărzii de Coastă.

A doua echipă EOD va pleca la bordul unui dragor al Forțelor Navale Române. Ea va interveni asupra unor elemente de dronă aeriană semnalate în zona Sfântu Gheorghe.

Dronele au fost observate duminică de aeronava Atlantique 2 (ATL-2) a Marinei Naționale Franceze. Una se afla la circa 45 de mile marine est de Mangalia, iar cealaltă la aproximativ 53 de mile marine est de Chituc.

Avionul francez participă în România la operațiile de descurajare desfășurate sub egida NATO.

Intervențiile au loc în baza planului comun al Comandamentului Componentei Navale și al Gărzii de Coastă pentru căutarea, descoperirea, identificarea și distrugerea obiectelor neidentificate și a minelor marine.

În același timp, gruparea navală de combatere a minelor MCM Black Sea se va deplasa de la Varna la Constanța și va rămâne în zonă până pe 18 noiembrie.

Grupul operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (Mine Counter-Measures Task Group Black Sea) se află, între 6 și 18 noiembrie, la a XIII-a activare. România participă cu vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu“.

Din grupare mai fac parte două nave ale Forțelor Navale ale Bulgariei, BGS „Captain Dimitar Dobrev“ și BGS „Struma“, precum și nava turcă TCG „Akçay“.

Misiunea grupării este să mențină un nivel ridicat de siguranță a navigației în Marea Neagră, prin operații de cercetare, identificare și neutralizare a pericolelor de navigație.