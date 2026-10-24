Scandalul celor 200.000 de euro pentru ANCOM. Pavel Popescu acuză pe Bolojan: „A sabotat cu bună știință eforturile diplomatice”

Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu (S) și fostul premier, Ilie Bolojan (D). Colaj foto: Agerpres / Hepta

Vicepreședintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, l-a atacat dur pe fostul premier Ilie Bolojan sâmbătă, în legătură cu respingerea, în ultima lui ședință de Guvern, a unui proiect de HG pentru 200.000 pregătit de ANCOM. Popescu a explicat, într-o postare pe Facebook, că România candidează pentru al nouălea mandat consecutiv la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (PP-26), iar acei bani trebuiau folosiți pentru a face lobby țării noastre. „În ultima ședință de Guvern a lui Bolojan, el a retras în ultimul moment de pe ordinea de zi proiectul de HG, sabotând cu bună știință eforturile diplomatice enorme făcute în ultimul an pentru candidatura României în Consiliul ITU”, scrie Popescu.

«Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici! Căci voi sunteți ca mormintele văruite, care pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oase de morți și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi, pe dinafară vă arătați drepți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fărădelege».

Asemenea unui mormânt (politic) văruit, care pe dinafară arăta frumos, dar pe dinăuntru e plin de scheleți, Ilie Bolojan ne povestește într-un interviu cum ANCOM-ul ar fi pregătit un «tun» financiar de aproximativ 200.000 de euro, care urmau să fie «sparți» pentru protocol în țările arabe (Qatar), pentru candidatura unei persoane din conducerea instituției la o poziție în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), sub ONU.

Realitatea:

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU/UIT) este agenția specializată a Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru comunicații și tehnologia informației, înființată în anul 1865, fiind astfel și cea mai veche dintre agențiile specializate ale ONU. În prezent, UIT numără 194 de state membre și peste 1.000 de reprezentanți ai sectorului privat și ai mediului academic.

UIT are drept rol coordonarea resurselor globale de spectru radio și a orbitelor pentru sateliți și dezvoltă standardele tehnice care asigură interconectarea rețelelor și tehnologiilor. Organizația internațională acționează în vederea creșterii nivelului de acces la servicii de telecomunicații, precum și pentru încurajarea implementării noilor tehnologii în domeniul societății informaționale în comunitățile defavorizate din acest punct de vedere, din întreaga lume”, a scris Pavel Popescu.

El a oferit, în continuare, opt argumente:

„1. România (și nu subsemnatul sau vreo altă persoană din conducerea ANCOM) candidează pentru al nouălea mandat consecutiv la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (PP-26).

2. Regiunea C, din care face parte România, este una dintre cele mai relevante și importante regiuni din punct de vedere politic, reunind state membre ale UE, Federația Rusă, Republica Moldova, Ucraina și alte state din fosta Uniune Sovietică. România candidează la Consiliul UIT pe unul dintre cele cinci locuri alocate Regiunii C; opt candidaturi fiind deja depuse (România, Cehia, Polonia, Bulgaria, Azerbaidjan, Federația Rusă, Kazahstan, Uzbekistan). Miza acestei regiuni este, în aceste zile, logic, menținerea Federației Ruse în afara Consiliului.

3. Hotărârea de Guvern inițiată de ANCOM a stat în consultare publică încă din data de 29 septembrie. Suma inițială alocată de Autoritate pentru candidatura României în Consiliul ITU a fost de 160.000 de euro, nu de 200.000, așa cum a dezinformat Ilie Bolojan”, spune el.

În continuare, Popescu afirmă că „ANCOM a participat activ în UIT încă de la înființare”.

„4. În poza cu anexa aveți defalcată propunerea de cheltuieli pentru lobby-ul făcut de România în Qatar pentru obținerea unui nou mandat în acest Consiliu extrem de important. Consiliul UIT este forul responsabil cu supervizarea activităților curente ale UIT în perioada dintre Conferințele Plenipotențiarilor, întocmirea de rapoarte privind planificarea strategică și politică a ITU, coordonarea programelor de lucru și aprobarea bugetului și a finanțelor Uniunii. România a devenit stat membru UIT în 1866. ANCOM a participat activ în cadrul UIT încă de la înființarea autorității de reglementare în comunicații din România, reprezentanții săi primind în numeroase rânduri girul Statelor Membre pentru a exercita funcții importante în cadrul Conferințelor Plenipotențiarilor și a Conferințelor Mondiale sau în grupurile de studiu din structura UIT.

5. În ultima ședință de guvern pe care a condus-o, prezentând o realitate falsă, Ilie Bolojan a retras în ultimul moment de pe ordinea de zi proiectul de HG, sabotând cu bună știință eforturile diplomatice enorme făcute în ultimul an pentru candidatura României în Consiliul ITU. Explicația este simplă: incapacitatea domniei sale de a înțelege importanța deținerii unei astfel de poziții de către țara noastră, acompaniată de o ură viscerală pentru autoritățile de reglementare și superficialitatea cu care el și consilierii săi amatori, în bătaie de joc, au citit proiectul de hotărâre de guvern, proiect care a primit toate avizele aferente chiar de la doi miniștri PNL.

6. Repet, candidatura este a României, nu a unei persoane. De-a lungul următorilor 4 ani, reprezentarea va fi făcută, în funcție de specificitatea subiectelor discutate în Consiliu, de către mai mulți miniștri din Guvernul României, cu portofolii diferite. Întrebarea legitimă pe care ar trebui să ne-o punem acum: dacă, totuși, candidatura ar fi fost pe o persoană, cum a dezinformat Ilie Bolojan, care, desigur, ar fi reprezentat tot România în Consiliul ITU, care ar fi fost problema?

7. Printr-o mostră de ipocrizie halucinantă, dar specifică mormântului (politic) văruit Ilie Bolojan, în aceeași ședință de guvern în care a sabotat candidatura României la ITU, fostul premier a aprobat, printr-un alt HG, alocarea sumei de 340.000 de euro pentru amenajarea pavilionului României și activitățile culturale de la Satul Francofoniei, care vor avea loc în marja Summitului din Cambodgia, summit unde Dacian Cioloș își va susține candidatura la funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei. Din punct de vedere al importanței, comparând cele două poziții, un loc în Consiliul ITU are un impact concret și o relevanță strategică pentru România, în timp ce SG-ul Organizației Internaționale a Francofoniei aduce un simplu prestigiu diplomatic țării noastre. Nu discutăm nume, discutăm principii. Dacian Cioloș nu are absolut nicio vină pentru sabotarea candidaturii României la ITU făcută de Ilie Bolojan și îmi doresc enorm să avem succes și în obținerea acestei funcții de prestigiu diplomatic. Dar gestul reprobabil al lui Ilie Bolojan, care a dus la sabotarea candidaturii țării noastre, rămâne consemnat în istorie.

8. Din cauza retragerii HG-ului de către Ilie Bolojan, România nu mai dispune de timp suficient pentru pregătirea efortului de lobby de peste câteva săptămâni din Qatar (organizarea evenimentului cultural, a unei recepții decente pentru 1000 de persoane, transportul și oferirea de cadouri simbolice din partea țării noastre delegaților prezenți la conferință, amenajarea spațiului în sine și contractarea tuturor serviciilor aferente într-o țară străină), efort făcut de absolut toate țările candidate. Bugetele multor altor țări contracandidate, unele chiar din Africa, sunt incomparabile cu bugetul pe care ne-am fi dorit să il alocăm României, din banii ANCOM”, mai spune vicepreședintele ANCOM.

Pavel Popescu subliniază, în finalul mesajului, că a depus vineri un nou HG, „care sperăm că va intra în ședința de guvern de săptămâna viitoare”.

„Ce am mai putut face în ultimul moment: am depus ieri un nou HG, care sperăm că va intra în ședința de guvern de săptămâna viitoare, HG ce va aloca suma de doar 50.000 de euro pentru o recepție extrem de simplă, pentru 1.000 de delegați, recepție pe care sperăm să o putem organiza și care va reprezenta singurul eveniment de lobby al României în Qatar.

Vă atașez în comentarii link-urile cu HG-urile propuse de ANCOM, cât și cu expunerea de motive detaliată, pentru susținerea candidaturii României la Consiliul ITU. (n.r. - documentele pot fi consultate aici: Expunere de motive, Proiect HG și Proiect HG nou).

Rușine, Ilie Bolojan! Ai sabotat România! Timpul îți va demonstra caracterul”, a încheiat el.

De unde a pornit totul

Fostul premier Ilie Bolojan a spus, într-un interviu pentru Digi24, că în ultima ședință de guvern, „ANCOM se pregătea să dea un tun de 200.000 de euro pentru o deplasare în țările arabe”. El explica că s-a trezit „peste noapte” cu această măsură pe ordinea de zi, însă nu a aprobat-o.

„La ultima ședință de guvern, fără să fiu anunțat, a apărut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care stabilea cheltuielile de protocol pe care ANCOM le va face. În fapt, ANCOM se pregătea să «spargă», ca să folosesc un semi argou, aproape 200.000 de euro pe niște activități de protocol în țările arabe, ca cineva din conducerea ANCOM să fie ales în conducerea unei organizații internaționale.

Nu m-a anunțat nimeni nimic. Când am văzut un titlu care masca ceva, m-am uitat peste, și când am văzut asta, am scos de pe ordinea de zi. Pentru asta m-am trezit cu niște postări ale vicepreședintelui ANCOM, foarte deranjat că nu am dat drumul acestei cheltuieli. Probabil că noul guvern, mai înțelegător, o va lua din nou în calcul. Sper să nu-i dea drumul”, a spus Ilie Bolojan.