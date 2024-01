Schimbări majore în Codul Rutier! Se modifică modul de calcul al amenzilor dar și regulile de acordare a permisului auto

Anul 2024 vine cu schimbări majore în Codul Rutier. Regulile pentru examenul auto se schimbă şi apar măsuri mai aspre si amenzi mai mari pentru cei care încalcă legea.

De la 1 ianuarie, punctul de amendă a fost majorat de la 145 de lei la 165 de lei. Astfel, pentru nerespectarea priorității acordate pietonilor sau bicicliștilor, amenzile ajung până la 825 de lei. Pentru depășirea vitezei cu mai mult de 50 km/h amenzile pot ajunge până la 3.300 de lei, iar pentru parcarea neregulamentară până la 500 de lei.

S-a modificat inclusiv modul de calcul a contravențiilor. Clasa I încadrează două sau trei puncte, Clasa II patru sau cinci, Clasa III de la şase la opt puncte, iar Clasa IV de la nouă la 20 de puncte de amendă. Clasa V este aplicabilă doar persoanelor juridice şi vizează un cumul de puncte de la 21 la 100.

Uniunea Europeană pregăteşte un proces de modernizare, iar permisele auto ar putea fi digitale. Noile schimbări vizează introducerea unor întrebări referitoare la identificarea riscurilor în trafic și la sistemele automate care contribuie la o conducere mai sigură.

Începând cu luna mai a acestui an, regulamentul auto impune ca toate mașinile noi să fie dotate cu o "cutie neagră", la fel ca în cazul avioanelor. Ea ar trebui să capteze tot felul de informații, viteza, turația motorului, unghiul de virare și activarea airbag-ului, toate fiind bazate pe datele furnizate de GPS în cazul unui impact major. Dispozitivul va fi atașat sub scaunul șoferului și are un microcip. Această nouă dotare ar putea duce la creșterea prețului mașinilor.

Radiere auto 2024. Acte necesare pentru scoaterea unei maşini din circulaţie

În 2024, procesul de radiere auto poate părea destul de complex, însă totul se simplifică în momentul în care posesorul ştie de la bun început ce acte sunt necesare pentru a scoate mașina din circulaţie.

Radierea auto 2024 presupune două etape, anume radierea fiscală și radierea din circulație.

De asemenea, dosarul necesar pentru radierea unui autoturism trebuie să conțină mai multe documente.

Astfel, pentru radiere auto 2024, posesorii autovehiculelor trebuie să îndeplinească mai multe criterii pentru a scoate din uz maşina.

Radiere auto 2024. Unde şi cum se face

Radierea unui autovehicul se face la DRPCIV. De reţinut este că, pentru scoaterea din circulaţie a unei mașini, conducătorul auto trebuie să se ocupe de radierea fiscală.

Procesul de radiere fiscală se efectuează la Direcţia Taxe şi Impozite Locale. Astfel că, posesorul autovehiculului trebuie să întocmească un dosar cu următoarele documente pentru radierea fiscală:

declaraţie pentru scoaterea din evidenţe a maşinii;

cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală;

actul de identitate al solicitantului, în copie şi în original;

cartea de identitate a vehiculului (CIV), în copie şi în original

actul care atestă instrăinarea vehiculului sau adeverinţa de la REMAT dacă a fost scos din circulatie.

Acte necesare radiere auto 2024

Mai departe, dosarul pentru radiere auto 2024, care va fi depus la DRPCIV, trebuie să conțină următoarele documente: