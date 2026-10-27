Schimbări importante pentru șoferi: ce se întâmplă cu permisul auto dacă ai probleme de vedere, boli psihice sau dependență de alcool

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Regulile pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere se schimbă începând cu 6 noiembrie, când persoanele cu probleme de vedere, afecțiuni psihice sau antecedente de dependență de alcool vor fi supuse unor evaluări medicale mai amănunțite, în urma preluării în legislația românească a noii directive europene privind permisele de conducere.

Principiul de bază al noilor reguli este că diagnosticul nu va mai fi, în sine, cel care decide dacă o persoană poate sau nu să dețină permis de conducere, ci avizul de specialitate al medicului care face evaluarea.

În cazul examinării vederii, consultul de specialitate va deveni mult mai complex, pentru că medicii nu vor mai testa doar acuitatea vizuală, ci și felul în care șoferul reacționează la lumină puternică sau la lumină slabă.

Pentru persoanele care suferă de boli psihice, evaluarea medicului specialist va avea un rol esențial, iar acestea vor putea obține sau păstra permisul de conducere pe baza unui aviz medical, dacă afecțiunea de care suferă nu le afectează capacitatea de a conduce.

Și persoanele care au avut probleme cu dependența de alcool vor putea deveni posesori de permis, cu condiția să fi trecut printr-o perioadă de abstinență și să fie evaluate periodic de medicul curant.