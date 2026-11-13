Scurgere de clor pe platforma chimică Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. Mesaj Ro-Alert. Trei persoane duse la spital, una în stare gravă

2 minute de citit Publicat la 09:20 13 Noi 2026 Modificat la 09:52 13 Noi 2026

Trei persoane au ajuns la spital. Foto: Facebook/ SMURD

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost semnalată, vineri dimineața, o scurgere de clor la nivelul unui compresor de pe platforma chimică Chimcomplex din municipiul Râmnicu Vâlcea. Una dintre ele se află în stare gravă. Autoritățile au dat mesaj Ro-Alert în care avertizează populația să evite ectivitățile în aer liber, să închidă ferestrele, să astupe gurile de aerisire și să oprească funcționarea instalațiilor de ventilație.

UPDATE 9.45. Pentru protecția populației, a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul Ro-Alert. În urma măsurătorilor efectuate de echipajul specializat CBRN, a fost înregistrată o concentrație de clor de 10 ppm în exteriorul amplasamentului industrial.

Ca măsură preventivă, pentru protejarea personalului, a fost dispusă evacuarea angajaților a căror prezență nu este strict necesară pentru desfășurarea activităților esențiale din cadrul ICSI și CET. Echipajele specializate continuă monitorizarea concentrațiilor de clor din atmosferă și evaluarea situației operative.

„La locul evenimentului au fost mobilizate echipaje de stingere, de prim ajutor și de intervenție în cazul incidentelor chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN), precum și ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au identificat trei persoane care necesitau îngrijiri medicale, dintre care două conștiente și cooperante, iar una în stare de semiconștiență. Toate cele trei victime au fost evaluate medical, stabilizate și transportate de echipajele SAJ la Unitatea de Primiri Urgențe Râmnicu Vâlcea, pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Comandantul intervenției a semnalat prezența mirosului de clor și în exteriorul amplasamentului, motiv pentru care echipajul CBRN a efectuat măsurătorile specifice și verificarea eventualei prezențe a substanței în atmosferă.

Pentru avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, a fost transmis un mesaj prin intermediul sistemul RO-ALERT, pe o rază de 5 km. Măsuri transmise prin mesajul RO-Alert: „Adăpostiți-vă în locuințe, evitați activitățile în aer liber, închideți uşile și ferestrele, astupați gurile de aerisire și opriți functionarea instalațiilor de ventilație!”

De asemenea, forțele de intervenție au fost suplimentate cu echipajele CBRN de la ISU Argeș și ISU Dolj.

Din informațiile primite la acest moment, în urma măsurătorilor efectuate de echipajul specializat CBRN, a fost înregistrată o concentrație de clor de 10 ppm în exteriorul amplasamentului industrial, iar ca măsură de siguranță, a fost dispusă evacuarea personalului către partea de est a amplasamentului”, a informat ISU Vâlcea.

Știrea inițială

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea a transmis că pompierii au intervenit cu echipaje de stingere, de prim ajutor şi de intervenţie în cazul incidentelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN), precum şi ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vâlcea.

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi să intervină în urma semnalării unor scăpări de clor la nivelul unui compresor, pe platforma chimică Chimcomplex din municipiul Râmnicu Vâlcea. Potrivit informaţiilor transmise iniţial, o persoană se afla în stare de semiconştienţă, posibil intoxicată cu clor”, a anunţat, vineri, ISU Vâlcea.

Mirosul de clor a fost sesizat şi în exterior, însă, ulterior, reprezentanții platformei Chimcomplex au transmis că scurgerile au fost oprite, iar situaţia de la nivelul compresorului a fost remediată.

„Echipajele medicale ajunse la faţa locului au identificat trei persoane care necesitau îngrijiri medicale, dintre care două conştiente şi cooperante, iar una în stare de semiconştienţă.

Toate cele trei persoane au fost evaluate medical, stabilizate şi transportate de echipajele SAJ la Unitatea de Primiri Urgenţe Râmnicu Vâlcea, pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate. Comandantul intervenţiei a semnalat prezenţa mirosului de clor şi în exteriorul amplasamentului, motiv pentru care echipajul CBRN efectuează pregătirile necesare pentru realizarea măsurătorilor specifice şi verificarea eventualei prezenţe a substanţei în atmosferă”, a precizat sursa ISU Vâlcea.