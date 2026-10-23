Se schimbă ora în România. Când dăm ceasurile în urmă și ce se întâmplă în corpul nostru. Medicii avertizează asupra efectelor

România renunță la ora de vară în ultima duminică din octombrie. Foto: Getty Images

Românii vor câștiga o oră de somn în plus în acest weekend. În noaptea de sâmbătă, 24 octombrie 2026, spre duminică, 25 octombrie, țara revine la Timpul Legal Român, iar ora 04:00 devine ora 03:00.

Ziua calendaristică de 25 octombrie va fi cea mai lungă din an, având 25 de ore. Schimbarea se petrece în fiecare an, după ce, primăvara, ceasurile se dau cu o oră înainte.

"Ora de iarnă" nu există oficial în România

Deși este deseori folosită expresia "trecerea la ora de iarnă", nu există, de fapt, în mod oficial, o "oră de iarnă". Ce se întâmplă, de fapt, este revenirea de la ora de vară la Timpul Legal Român, care este timpul standard al țării noastre.

Acesta corespunde Orei Europei de Est (cunoscută și sub denumirea de Ora Europei Orientale sau EET - Eastern European Time). Este un fus orar este utilizat în comun de mai multe state din estul continentului european.

Ora Europei de Est este cu două ore înaintea Timpului Universal Coordonat (UTC), fiind egală cu UTC+2. Din martie și până în octombrie, când se aplică ora de vară, România folosește fusul orar UTC+3, aflându-se cu 3 ore înaintea UTC. Sistemul orar în vigoare în această perioadă poartă denumirea oficială de Ora de Vară a Europei de Est (EEST - Eastern European Summer Time).

Ce se întâmplă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Mersul trenurilor nu se modifică

Dispozitivele electronice inteligente, precum telefoanele mobile, ceasurile digitale, laptopurile și alte echipamente conectate la internet își vor actualiza fără intervenția utilizatorului sistemele la Timpul Legal Român. Ajustarea manuală a orei este necesară doar în cazul ceasurilor clasice, de perete sau de mână, precum și al aparatelor electrocasnice care nu au sincronizare digitală.

Revenirea la Timpul Legal Român nu modifică mersul trenurilor în vigoare, potrivit unui comunicat de presă al CFR Călători.

"În noaptea de 24/25 octombrie 2026, când ora 04:00 devine ora 03:00, toate trenurile de călători care au ora de plecare din stațiile de formare după ora 04:00 vor pleca la orele prevăzute în Mersul Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate deja în circulație după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în stațiile din parcurs stabilite și vor staționa până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale).

De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la stația finală își vor continua mersul până la destinație", precizează CFR Călători.

Deoarece și în țările vecine cu România trecerea de la ora de vară la ora oficială a Europei Orientale se face în aceeași zi, 25 octombrie 2026, trenurile internaționale vor circula, între stațiile de frontieră, conform orarului din Mersul Trenurilor în vigoare.

Ce se întâmplă în corpul uman la trecerea la fusul orar de iarnă

Deși revenirea la Timpul Legal Român ne aduce o oră în plus de odihnă, literatura de specialitate subliniază că orice modificare a ritmului circadian poate avea urmări atât asupra organismului uman, cât și a dinamicii sociale.

Spre deosebire de trecerea la ora de vară, care poate crește ușor stresul cardiac, revenirea la Timpul Legal Român are un subtil efect protector pe termen scurt. Un studiu din anul 2024 publicat în BMJ Medicine a arătat o scădere temporară a evenimentelor cardiovasculare acute și a ratelor de mortalitate în săptămânile imediat următoare trecerii la ora standard.

Totuși, somnul poate fi perturbat, cercetătorii avertizând că tranzițiile orare reduc perioadele de somn profund și pot exacerba afecțiuni precum migrenele.

Mai mult, reducerea bruscă a expunerii la lumina naturală în a doua parte a zilei poate altera secreția de serotonină și melatonină. La unele persoane, schimbările sezoniere ale luminii naturale pot contribui la tulburarea stării de spirit și la apariția sau accentuarea oboselii și irascibilității.

Faptul că întunericul se instalează cu o oră mai devreme poate însemna și vizibilitate mai redusă în trafic, ceea ce duce uneori la creșterea riscului de accidente rutiere.

Nu în ultimul rând, organismul uman are nevoie de o perioadă de adaptare în urma trecerii la Timpul Legal Român. În acest interval, pot apărea o scădere a capacității de concentrare, tulburări de memorie pe termen scurt și o eficiență redusă.

România a folosit prima dată ora de vară în 1932

În 2026, România a trecut la ora de vară în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie. Ceasurile s-au dat înainte cu o oră, astfel încât ora 03:00 a devenit 04:00. Acea zi de duminică a fost cea mai scurtă din an, având doar 23 de ore.

Prin introducerea orei de vară s-a urmărit folosirea mai eficientă a luminii naturale (a Soarelui) și reducerea consumului de energie. Benjamin Franklin a sugerat, în 1784, această metodă, care a fost aplicată în premieră în timpul Primului Război Mondial, în anul 1916, de câteva țări din Europa.

În România, ora de vară a fost introdusă în anul 1932, în intervalul 22 mai - 2 octombrie. Din 1933 și până în 1940, ora de vară era introdusă în prima duminică din aprilie până în prima duminică a lui octombrie.

Între anii 1941 și 1979, în România nu s-a mai folosit ora de vară. Începând cu anul 1979 și până în 1996, cu unele excepții, ora de vară se introducea de la sfârșitul lui martie până la sfârșitul lui septembrie.

Din 1997, se trece la ora de vară începând cu ultima duminică din luna martie până în ultima duminică din luna octombrie.

La nivelul Uniunii Europene (UE), Directiva 2000/84/CE care reglementează trecerea la ora de vară a intrat în vigoare în 2001. Conform dispozițiilor acesteia, toate statele membre trec la ora de vară în ultima duminică din martie și revin la ora standard în ultima duminică din octombrie.

Un proiect de lege, publicat în 2018, propunea ca statele membre ale UE și țările afiliate să nu mai recurgă la schimbarea sezonieră a orei. La 26 martie 2019, Parlamentul European a votat în favoarea sprijinirii proiectului de directivă a Comitetului UE pentru a opri schimbarea orei în UE. Dezbaterea la nivelul Uniunii privind renunțarea la ora de vară continuă, fără să fie luată o decizie finală de eliminare, notează Agerpres.