Secretarul de stat din Ministerul Energiei care se plânge că nu are apă se îşi spele copiii: "Trăim ca acum 100 de ani!"

George Lazăr, secretar de stat în Guvern, la Ministerul Energiei, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 CNN, despre situaţia cu care s-a confruntat în Roman, din cauza avariilor la rețeaua de apă. Demnitarul susţine că oamenii trăiesc "ca acum 100 de ani, fără apă caldă".

Sursa foto: George Lazăr/Facebook

George Lazăr, secretar de stat în Ministerul Energiei, a intervenit în cadrul emisiunii "Decisiv" de la Antena 3 CNN, unde a vorbit despre problemele de la rețeaua de apă a municipiului Roman.

Acesta susţine că această situaţia este din cauza incompetenţei conducerii companiei ApaServ şi indiferenţei Consiliului Judeţean Neamţ.

"E chiar o situaţie de plâns. Da, în mod clar am găsit resurse alternative, adică am cumpărat apă plată în cantitate mai mare pentru treburile casnice, dar şi ce ţine de partea de igiena fizică. În rest, am aşteptat să se dea drumul la apă. Cei de la compania judeţeană ApaServ, companie care este controlată de Consiliul Judeţean, în ultimii 8 ani de zile, nu cred că au investit mai mult de 2% din ce au încasat de la Roman, adică ivestiţiilor lor au tins spre 0.

Ei au recunoscut ultima dată când am avut o discuţie cu dumnealor, la Primăria Municipiului Roman, că au 70% pierderi de apă pe reţea. Adică, din zona de captare, de acolo de unde ivorăşte apa şi este captată, până la benefiarul final, adică până la consumatorul casnic, acest traseu al rețelelor ApaServ, se pierde 70% din cantitatea apei.

Avem aceste crize succesive de lipsă a apei potabile în Roman. Luni şi marţi nu a fost apă absolut deloc în Roman. Astăzi, înţeleg că a revenit apa", a spus demnitarul, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

De asemenea, George Lazăr, a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook, în care a povestit cum a fost afectat de lipsa apei din Roman, unde locuieşte alături de familia sa.

"Sunt şi eu unul dintre zecile de mii de romaşcani care în aceste zile nu au apă curentă.

Am doi copii mici acasă şi aceleasi probleme curente in gospodărie, la fel ca majoritatea locuitorilor municipiului Roman. Nu avem cum să le facem baie sau să le spălăm hainele, nu avem apă pentru gătit sau pentru igiena elementară zilnică. Aşa trăiesc romaşcanii în octombrie 2022.

Ca acum mai bine de 100 de ani. Asta din cauza incompetenței crase a ApaServ şi a indiferenței Consiliului Județean Neamț, sub conducerea lui Ionel Arsene, care continuă să îşi bată joc de noi, fără scrupule", a scris George Lazăr pe pagina sa de Facebook.