Secretarul General NATO răspunde pentru Antena 3: peste 100 de zboruri NATO în lupta împotriva coronavirus

Radu Tudor: Domnule Secretar General, vă rog să detaliați inițiativa SUA prin care se propune un răspuns instituțional aliat cu avioane militare de transport pentru aliații implicați în lupta împotriva pandemiei coronavirus

Jens Stoltenberg: Capabilitatea de transport a NATO funcționează deplin. Sunt aduse zilnic echipamente medicale din alte țări ale lumii, sunt aduși pacienți dintr-o țară NATO în alta țară NATO. Comandantul Suprem al Forțelor Aliate (SACEUR) ne-a precizat azi la reuniunea miniștrilor apărării că peste 100 de zboruri aliate au avut loc în sprijinul combaterii pandemiei de coronavirus. SUA au dat instrucțiuni precise Comandantului Forțelor Americane din Europa pentru ca toate capabilitățile de transport ale SUA să fie folosite în beneficiul aliaților din NATO. România este una din țările aliate ce a beneficiat deja de aceste capabilități. Mesajul e clar : NATO sprijină orice aliat aflat la nevoie.

RT: Domnule Secretar General, ce ați discutat în ministeriala de apărare în legătură cu amplele campanii de dezinformare lansate din Rusia și China asupra spațiului occidental? Noi în Europa de Est și mai ales în România vedem acest razboi hibrid puternic declanșat împotriva valorilor occidentale, iar această agresiune are nevoie de un raspuns.

JS: Am discutat aceste aspecte. Există actori statali și non statali care încearcă să profite de criza prin care trecem cu toții. Există inclusiv grupări teroriste care fac acest lucru și noi trebuie să fim vigilenți. Campaniile de dezinformare încearcă să ne divizeze, să slăbească unitatea noastră. Dacă acest lucru reușește, el va avea consecințe pe termen lung. Am văzut în social media răspandite acuzații false la adresa unor state membre NATO și acest aspect nu ne lasă indiferenți. Am mai spus-o și o repet : o presă liberă și independentă, munca jurnalistilor este cea mai bună soluție împotriva propagandei. Ne bazăm pe asta și vom continua să luptăm împotriva dezinformării.