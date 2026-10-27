Securitate sporită la unităţi militare după sabotajul coordonat de Rusia la fabrica de arme Carfil. Imagini exclusive din clădirea arsă

Imagini exclusive din fabrica de armament din Brașov, care a fost incendiată. FOTO: Antena 3 CNN

Securitatea va fi întărită la toate unităţile militare după informațiile că o celulă de sabotaj coordonată de Moscova a provocat incendiul de la fabrica de armament din Braşov. Suspecţii sunt doi bărbaţi din Belarus şi un ucrainean. Acestia au fost prinsi in Germania si Polonia, acolo unde pregăteau noi acţiuni de sabotaj. Antena 3 CNN a obținut imagini exclusive din fabrica de armament, care s-a făcut scrum. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care au acționat trei bărbați, doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean. Aceştia au fost filmaţi în curtea fabricii, dar şi în momentul în care urcă pe clădirea care a luat foc. Au pus focul lângă zidul fabricii şi au sperat că flăcările vor provoca o explozie puternică.

Serviciul Român de Informații și DIICOT au destructurat o rețea de mercenari responsabilă pentru incendiul devastator provocat lângă fabrica de armament şi drone din Brașov.

Trei indivizi doi bieloruși și un ucrainean au fost trimiși special la noi în țară pentru a executa acte de diversiune împotriva industriei naționale de apărare.



După atacul de la Brașov, suspecții au fugit din România, însă au fost prinși în Germania și Polonia, unde pregăteau noi sabotaje strategice pe continent. Ministerul de Interne a transmis că au fost intensificate dispozitivele de securitate şi patrulare în apropierea infrastructurilor critice, a platformelor industriale cu profil de apărare, a căilor majore de transport şi a marilor depozite logistice.

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D ate noi din anchetă de sabotaj la comanda Federației Ruse

Ancheta a început în luna septembrie 2026, când pe o platformă industrială din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM, s-a declanșat un incendiu care a afectat sediile mai multor societăți comerciale. Au fost mobilizati zeci de salvatori.

Apelul la numărul unic de urgență 112 a fost dat la ora 03:38, când flăcările cuprinseseră deja o hală de mari dimensiuni în zona Uzina 2, pe strada Zizinului. A fost o misiune contra-cronometru de patru ore. Lupta pompierilor cu flăcările a fost extrem de dificilă. Din cauza amplorii incendiului și a încărcăturii termice mari, exista un risc uriaș ca focul să se extindă la clădirile din imediata apropiere. Echipajele au acționat simultan pe două fronturi: localizarea și lichidarea focarelor din interior, respectiv crearea unui perimetru de protecție pentru imobilele învecinate

Cei trei indivizi, 2 cetățeni bieloruși și un ucrainean au fost trimiși special să creeze acte de diversiune. Surse spun ca au stat o perioadă scurtă în România și au primit indicații să incendieze în zona din apropierea fabricii de armament din Brașov. Ulterior, s-au despărțit și au ajuns în alte state europene. Cei doi bieloruși pregăteau acte similare în Germania în timp ce ucraineanul a fost trimis în Polonia.

Toți trei au fost arestați pe mandatele cerute de DIICOT iar acum autoritățile române fac demersurile pentru extrădarea lor.

Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene. În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene.



Misiunile rețelei nu se limitau la România

Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune: facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial.



Cazul se înscrie într-o campanie mai amplă de operațiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă în Europa. Investigațiile desfășurate în acest an au identificat și alte tentative care au vizat obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale sau utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene.



Aceste acțiuni urmăresc intimidarea, afectarea capacităților de apărare și slăbirea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională.

Carfil S.A. (filială a Companiei Naționale ROMARM), cu sediul la Brașov, este o companie specializată în producția de tehnică militară, armament și echipamente de apărare, astfel:



1. Armament și Sisteme de Lansare

Aruncătoare de bombe (morteze): Calibre de 60 mm (inclusiv tip comando), 81 mm și 82 mm, în diferite moduri de construcție și cu bătaie mărită.

Lansatoare de grenade antitanc: Sisteme portabile de tip AG-7 / RPG-7 (cu diverse tipuri de viziune optică și șine Picatinny) și SPG-9M (calibru 73 mm).



2. Muniție și Proiectile (Standarde NATO și clasice)

Muniție pentru aruncătoare și artilerie ușoară: Proiectile explozive, fumigene, cu bătaie mărită sau echipate cu focoase electronice.

Muniție dedicată pentru AG-7 / RPG-7 și SPG-9: Lovituri antitanc, explozive, termobarice și reactive.



3. Tehnologie Nouă și Sisteme Aeriene (Drone)

Compania dezvoltă proiecte pentru producția de drone destinate supravegherii aeriene, transportului și intervențiilor în situații de urgență (având în vedere și parteneriate strategice în acest sector, cum ar fi cel cu compania greacă Altus LSA sau colaborări pentru hub-uri de instruire a piloților de drone).