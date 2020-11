Prof. dr. Cristian Băicuş, despre experiența sa cu infecția COVID: ”A fost ca o răceală, dar când am ajuns în spital... eu am vrut să refuz”

Prof. Cristian Băicuș, medic primar medicină internă, a vorbit la rubrica Sfat de sănătate cu Andreea Cigolea, despre experienţa pe care a avut-o în urma infectării cu SARS-COv-2.

''Pe 18 aprilie, în Vinerea Mare am fost obligat să mă internez în spital. O colegă mă suspecta, pentru că eram răcit. Mă ustura gâtul, mă durea capul, dar era cum aveam eu 2-3 răceli pe an și în marțea dinainte, eram la spital pentru că făceam ture. A treia zi mă pregăteam pentru noua tură la spital COVID. Stăteam două zile acasă, a doua zi eram la spital, când după-amiaza, pe la 16:30, a sunat colega mea şi a zis că testul a ieşit pozitiv. Am stat două săptămâni în spital. Atunci s-au stricat pe mine 5 teste, până să ajung la ultimele două negative. Am plecat pe 1 mai acasă.

A fost ca o răceală, dar când am ajuns în spital, m-au pus direct la tomograful computerizat. Eu aș fi vrut să refuz, pentru că era o doză de iradiere și mă simțeam deja bine. Teoretic eram a opta zi, și dacă nu avusesem până atunci nimic. Șansele erau mici să mai fac ceva grav, și iată că mi-a ieșit 15% afectare pulmonară. Tușișem întradevăr, doar tușisem. Saturația mi-o luasem de 24 de ore de când aveam dignosticul, era normală. Soția mea nu a avut absolut nimic, ea chiar a fost asimptomaică.

Poate e amuzant. Ce mi-am adus eu aminte, la pacienții internați la noi, tututor le era foame!

Prima oară când am intrat la COVID era un grup de pacienți veniți de la Universitar, și reclamau, de ce nu le venise încă mâncarea. Atunci când am primit testul și mi s-a zis a doua zi, că trebuie obligatoriu să mă internez, i-am zis soției mele, Anda, hai să ne luăm cu noi mâncare, că acolo murim de foame. Din fericire, au avut grijă colegii mei și au adus la câteva zile, și nu am murit de foame.

După ce m-am externat, am intrat în mai multe proiecte de cercetare și am fost solicitat, și am avut anticorpi, au crescut, am avut încă din primele două săptămâni. Au crescut până prin luna a treia, după care au început să scadă, dar când am fost declarat din nou spital COVID în urmă cu două săptămâni, m-am dus și mi-am făcut și sunt zero.

Eu sper să nu mă reinfectez. Lucrurile sunt neclare!

Anticorpii se pare că sunt și neutralizanți, deci au efect și sunt anticorpii care sunt căutați și dozați, atunci când se recoltează și se administrează această plasmă hiperimună. Sper că celulele mele au ținut minte virusul, și în caz că mă mai întâlnesc cu el, o să sintetizeze foarte rapid.

(...) Nu am făcut investigații, în afară de acești anticorpi. Nu mă simt diferit. Sunt mai astenic de felul meu, destul de obosit. Eram dinainte, deci nu este de la COVID, asta e clar.

Mi au recomandat anticoagulant. Am avuto formă uşoară, da. Am luat paracetamol cât mai aveam durerile astea vagi de cap. Vitamina D o luasem dinainte şi am continuat-o, vitamina C, Zinc'', a spus prof.dr. Cristian Băicuș, medic primar medicină internă.