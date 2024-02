"Mi-e scârbă! De trei ani o duc rău cu ea" | Silvestru Şoşoacă, atac furibund la adresa senatoarei Diana Şoşoacă, după excluderea oficială din partid

Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei Diana Șoșoacă, a făcut o serie de declarații controversate după ce a fost exclus oficial din partidul S.O.S. România.

Sursa foto: Facebook | Captură video Antena 3 CNN

Scandal de proporţii în familia Dianei Şoşoacă, după ce senatoarea şi-a exclus oficial soţul din partidul S.O.S. România. În replică, Silvestru Şoşoacă a avut un atac furibund la adresa soţiei sale.

"Am renunţat la tot ce aveam, la job-ul meu ca să mă mut acolo. Ca să ce? Să fiu acum nevoit să plec efectiv și să iau de la zero? Asta merită ceva? Mi-e scârbă! Mi-e scârbă de mine că de trei ani o duc rău cu ea. Mi-e scârbă că am stat cu ea! Că dacă plecam în primul an ce bine îmi era! Vrea să mă dea afară din partid că îi contest eu autoritatea. Păi dacă ești retardată, normal că nu faci absolut nimic decât să te cerți cu lumea.

Silvestru Şoşoacă: "Să-şi ia frate pastilele dacă e nevrotică"

Tu nu faci nimic creativ! Nu se poate, mă, să stea câte 10 minute la câte un om și să-l înjure în drumul mare! Nu se poate. Nu se face așa ceva! Ditamai senatorul țării te apuci și urlii și zbieri și drăcui în drumul mare, mă? Şi să ţi se spună de șase-șapte ori să te oprești şi tot să nu te oprești. Să intru în pământ de ruşine de fiecare dată. Hai că nu se mai poate! Să-şi ia frate pastilele dacă e nevrotică.

Ea nu are niciun prieten în Parlamentul ăla cu care să schimbe trei cuvinte. N-are decât harfe. Plăcerea cea mare e să ducă la acolo și să-i ia la șuturi pe toți. Aia e plăcere ei cea mai mare. Pentru ea trăiește", a spus Silvestru Șoșoacă.

Silvestru Șoșoacă exclus oficial din SOS România

Potrivit comunicatului emis de partidul SOS România, alături de Silvestru Şoşoacă au fost excluse oficial şi alte persoane.

"Comitetul Național al Partidului S.O.S. România, întrunit la solicitarea organizațiilor județene în plenară extraordinară în data de 24 februarie, la București, a decis următoarele: