Simona Halep s-a vaccinat împotriva coronavirusului: "Este spre binele tuturor"

”Îmi doream să mă vaccinez, dar tot timpul am emoții când se întâmpla ceva, dar am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum. (...) Am făcut vaccinul Pfizer”, a afirmat Halep.

”Consider că acest vaccin este spre binele tuturor, de aceea am și hotărât să-l fac pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate și sper cât mai mulți oameni să vină să se vaccineze”, a continuat ea.

Sportiva a precizat faptul că personalul medical ”s-a ocupat foarte bine de ea” și a mulțumit fiecăruia în parte.

De asemenea, a subliniat că este puțin mai liniștită datorită faptului că s-a vaccinat, dar că se va proteja în continuare.

”Trebuie să fac și rapelul! Mă liniștește acest lucru, sunt mai în siguranță după acest vaccin, dar în continuare o să am grijă și o să mă protejez cât se poate de mult”, a mai amintit sportiva.

În urmă cu câteva luni, Simona Halep a anunțat că a fost infectată cu coronavirus. Din fericire, aceasta a avut o formă ușoară, fără ca plămânii să îi fie afectați.

"Bună tuturor, am vrut să vă anunț că am fost testată pozitiv cu COVID-19. Mă simt bine ... vom trece prin asta împreună", scria Simona Halep, la sfârșitul lui octombrie, pe o rețea socială.

Sportivii de performanță, cei care fac parte din loturile naționale, sunt incluși în cea de-a doua etapă de vaccinare. Marți a fost rândul fobaliștilor să primească vaccinul.

