Situație critică la Cernavodă. Dunărea a ajuns la doar 3 centimetri de limita pentru răcirea centralei nucleare

Situația este una fără precedent. sursa foto: Hepta

Nivelul Dunării la Cernavodă a ajuns, sâmbătă, la cota de –259 de centimetri, adică la numai trei centimetri deasupra pragului de –262 de centimetri, sub care pomparea apei de răcire pentru centrala nucleară devine o problemă, iar Administrația Națională „Apele Române” a decis să suplimenteze de urgență debitul fluviului cu apă din acumularea Iezer, de pe valea Mostiștei.

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Situația este una fără precedent, în condițiile în care debitele Dunării la intrarea în țară au scăzut sub 1.200 de metri cubi pe secundă, iar fluviul se află la minime istorice.

Potrivit ANAR, măsura are un caracter operativ, temporar și excepțional și vine în aplicarea hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență, al căror scop este ca CNE Cernavodă să poată funcționa în continuare în siguranță.

Astfel, între 10 și 18 octombrie, debitul evacuat din lacul Iezer va crește cu 20 de metri cubi pe secundă, prin exploatarea coordonată a întregului șir de acumulări de pe valea Mostiștei.

Intervenția nu este una izolată, ci se face în paralel cu evacuări controlate de apă din lacurile Izbiceni, de pe Olt, și Mihăilești, de pe Argeș, astfel încât aportul de apă în Dunăre să crească, iar scăderea nivelului în zona Cernavodă să fie încetinită cât mai mult.

Specialiștii stabilesc fiecare manevră în funcție de debitele disponibile, de timpul în care apa ajunge până la fluviu și de evoluția prognozată a vremii.

Pentru a preveni îngrijorările comunităților din zonă, ANAR a ținut să precizeze că lacul nu va fi golit.

„Subliniem că măsura nu presupune golirea acumulării Iezer”, se arată în comunicatul instituției, care spune că, după încheierea evacuărilor, în acumulare vor rămâne peste 40 de milioane de metri cubi de apă, iar nivelurile și debitele vor fi monitorizate permanent.

Măsurile se adaugă restricțiilor care sunt deja în vigoare din luna august, când au fost limitate prelevările de apă din Dunăre pe sectorul aflat în amonte de Cernavodă, tocmai pentru a proteja resursa de care centrala nucleară are nevoie.

Apele Române amintesc că Legea apelor permite, în perioadele de secetă, impunerea de restricții pentru irigații și pentru alte folosințe economice și subliniază că decizia actuală a fost luată în afara sezonului principal de irigații, când majoritatea culturilor agricole au nevoie de mult mai puțină apă.

Potrivit ANAR, în contextul actual, asigurarea apei necesare pentru funcționarea centralei de la Cernavodă este o responsabilitate de interes național, iar măsurile luate sunt temporare și proporționale cu gravitatea situației, având ca scop reducerea riscurilor pentru un obiectiv strategic al Sistemului Energetic Național.

Dispoziția a fost deja transmisă structurilor teritoriale ale Apelor Române, iar Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare au fost informate.