Oraşul Slobozia se va închide de la miezul nopţii. Reacţia primarului: ''Avem nevoie de medici!''

Municipiul Slobozia va intra în carantină de joi, de la ora 12.00, pentru o perioadă de 14 zile.

Circulația oamenilor va fi restricționată, aceștia vor avea dreptul să se deplaseze doar cu declarație pe proprie răspundere în care să menționeze locul în care vor merge.

Totodată, cei care vor să tranziteze acest oraş vor avea dreptul să treacă de filtrele de la Poliţie de la intrarea şi de la ieşirea în oraş, însă nu vor putea să se oprească în oraşul Slobozia.

Carantinarea Municipiului Slobozia, începând cu data de 13.11.2020, ora 00.00

Dragoș Soare, noul primar al municipiului Slobozia, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre măsurile impuse de autorităţi.

''Instituţiile statutul se vor asigura că se vor asigura măsurile, alături de Poliţia Naţională , Poliţia Locală, Jandarmerie şi alte instituţii de profil. Vor fi implicate în asigurarea acestor condiţii de restricţie. E o situație pe care nu și-o dorește nimeni, e o situație delicată, pentru că din păcate, nu am reușit să oprim această escaldarea a infectărilor în orașul Slobozia. Este un moment delicat pe care trebuie să îl acceptăm și pe care trebuie să îl gestionăm cu prioritatea protejării sănătății publice.

Avem nevoie de medici, pentru că inclusiv în Spitalul Județean Slobozia avem o incidență a infectărilor semnificativă

Vedem că atât la nivel local, cât și la nivel național, au început ca aceste unități sanitare, să ajungă la capacități maxime de cazare pentru locuitorii care au probleme cu infectarea cu COVID. Avem nevoie de sprijin, de medici, de asistente medicale care să asigure gărzi, fluxul normal într-o astfel de situație. Noi ne facem treaba atât cât avem posibilitatea legală.

Am încercat să ne facem treaba și am rugat șeful Poliției Locale să patruleze, să fie prezent în toate locurile unde există un comportament al cetățenilor de a sta foarte apropiați, fapt care poate duce la propagarea acestui virus. Am luat măsuri, am informat, am făcut tot ce ne-a stat în putere să nu ajungem la acest scenariu. Din păcate, suntem la peste 7 și cred că nu s-ar opri dacă nu am interveni'', a spus primarul din Slobozia, în exclusivitate la Antena 3.

Ulterior, după intervenţia prin telefon a primarului, pe pagina de Facebook a Municipiului Slobozia, au apărut o serie de precizări:

