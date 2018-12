Achitat după 11 ani. Povestea unui fost primar care a pierdut tot: „M-au distrus. Nu numai pe mine, ci și localitatea”

Adrian Ursu a prezentat în emisiunea „Exces de putere” povestea unui fost primar al unei comune din județul Prahova, care a pierdut aproape tot în 11 ani, cât a așteptat până la achitare.

Iulian Popa și-a pierdut multe dintre avuțiile adunate în ani mulți, prima dintre ele fiind sănătatea, a doua este onoarea pe care o avea, și-a pierdut mulți prieteni, și-a pierdut respectul unei comunități.

Fostul primar al comunei prahovene Secăria Iulian Popa a fost achitat definitiv într-un dosar de corupție. Fostul edil a fost acuzat de prejudicierea bugetului UE.

„Mă cheamă Popa Iulian, am fost primar din 1996 până în 2016. M-am și îmbolnăvit, m-au dat și afară pentru bani. Asta e viața. Mare vâlvă că sunt în vizorul DNA. Mi s-a părut ciudat pentru că știam că nu e nimic în neregulă. Nu prea am dat importanță. Dar nici mare lucru nu puteam să fac. Acolo era un tovarăș, care spunea că are gradul de comisar. (...)

Nu a luat nimeni niciun leu, s-a dovedit treaba asta. Nu știa nimeni pe ce motive. Atât a afirmat acest comisar că avem fiecare de plătit niște sume care nu erau foarte mari, dar pentru oamenii simpli erau. Au avut tupeul să distrugă actele de arendare. Le-au luat și le-au desființat, DNA. În final, ne-au găsit vinovați pe toți care nu am făcut nimic. Pe mine m-au condamnat. M-au distrus. Nu numai pe mine, ci și localitatea. (...) Nu sunt nici două săptămâni de când s-au încheiat toate în favoarea mea. Am dat și de necazul ăsta cu picioarele, cu sănătatea. De la stres”, a povestit fostul edil.