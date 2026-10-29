Amenințări cu greva la metrou. Angajații cer mai mulți bani la salariu și dau un ultimatum: 1 noiembrie

1 minut de citit Publicat la 08:39 29 Oct 2026 Modificat la 08:39 29 Oct 2026

Este haos la metrou, joi, în mai multe stații. FOTO Antena 3 CNN

Sindicaliștii de la metrou amenință că intră în grevă dacă salariile nu le vor fi majorate. Angajații de la metrou cer o creștere salarială de 450 de lei net și vor ca Guvernul să deschidă negocierile pentru contractul colectiv de muncă.

Termenul dat de sindicaliști pentru începerea negocierilor este 1 noiembrie.

Nu doar sindicaliștii de la metrou amenință că vor paraliza țara. Nemulțumiri există și în administrație.

Columna Scor susține că a strâns 15.000 de semnături pentru declanșarea acțiunilor de protest. Angajații din primării au blocat în instanță reforma administrației în mai multe județe.

Înainte de declanșarea acțiunilor de protest, confederațiile sindicale cer stabilirea unui calendar pentru legea salarizării bugetarilor. Pe lângă cele aproximativ 1,2 milioane de salarii de la stat, sindicaliștii cer și majorarea salariului minim cu 675 de lei brut.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație trage un semnal de alarmă și avertizează că reforma administrației este pregătită în secret, cu ușile închise, fără consultarea sindicatelor.

Liderii sindicali atrag atenția asupra riscului major de politizare a reorganizărilor și avertizează că lipsa unor garanții clare pentru personal va afecta direct calitatea serviciilor publice de care depind milioane de cetățeni.

În plus, sindicatele vor să reia discuțiile pe legea salarizării și să afle care sunt intențiile guvernanților în privința acestei reforme. Mulți angajați se plâng că veniturile lor nu mai țin pasul cu scumpirile, mai ales după ce, în timpul mandatului lui Bolojan, multe sporuri au fost tăiate, iar numeroși funcționari au pierdut sume importante de bani.