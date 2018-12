Apelul disperat al mamei din Târgu Mureș, care s-a luptat cu răpitorul, pentru a-și salva copilul

Un individ care a încercat să răpească bebeluşul unei femei, chiar din cărucior, este căutat de poliţişti! Bărbatul s-a năpustit asupra femeii, i-a strigat că fetiţa este a lui şi a încercat să o smulgă din cărucior.

Într-o postare pe o pagină de socializare, femeia a făcut un apel la mămici să aibă mare grijă, întrucât în zona Fortuna din Cartierul Tudor Vladimirescu din Târgu Mureş s-a încercat răpirea unei fetiţe.

“Atenţie mămici! S-a încercat răpirea unei fetiţe în zona Tudor-Fortuna din mâinile mămicii. Aveţi grijă, dacă vedeţi ceva suspect, sunaţi la 112. S-a depus declaraţie la Poliţie”, se arată în postarea respectivă.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a confirmat, joi, că s-a primit o astfel de sesizare din partea unei femei, în vârstă de 30 de ani, care a reclamat că se afla cu fiicele ei minore şi că a fost acostată de un bărbat, care a încercat să i-o ia pe fiica ca mică.

“S-a depus o plângere la Poliţia Târgu Mureş ieri (miercuri, n.r.) de către o doamnă de 30 de ani, care a sesizat că în 11 decembrie, în timp ce se afla cu fiicele ei minore, a fost acostată de un individ necunoscut, care susţinea că cea mai mică dintre fiice este a lui. Doamna l-a îndepărtat cu ajutorul unui trecător. S-a înregistrat dosar penal, se fac cercetări pentru infracţiunea de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş şi se desfăşoară activităţi pentru identificarea bărbatului şi lămurirea situaţiei sub toate aspectele”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Mureş, Ramona Varodi.

Mama fetiţei a postat, de asemenea, pe o pagină de socializare, faptul că a fost agresată, după-amiaza, în plină stradă, de către un individ care a încercat să îi ia copilul, pe motiv că ar fi al lui.

“M-a aşteptat în dreptul maşinii mele, făcea pe aurolacul, dar nu era drogat. Am apucat să bag fata cea mare în maşină, după care i-am spus să plece. Dar el s-a repezit şi mi-a prins-o pe cea mică de haină, voia să o scoată din cărucior, spunând că e copilul lui. M-am luptat cu el cât am putut, ghinion că nu era nimeni, şi mă tot îmbrâncea să ajungă la căruţ. Într-un final, am văzut un bărbat şi am urlat să vină să mă ajute şi aşa am reuşit să scap de el (…) Am sesizat poliţia de două zile (…) deci nu e bârfă, nu e exagerare, asta mi s-a întâmplat marţi, la ora 16,30 şi nici nu era întuneric”, a afimat mama fetiţei.