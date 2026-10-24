Au voie agenții de pază să controleze geanta unui client? Ce faci dacă ești oprit la ieșirea din magazin

Agenții pot opri și legitima persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni ori alte fapte ilicite. Foto: Getty Images

Clienții magazinelor, supermarketurilor sau centrelor comerciale se pot trezi în situația de a li se cere să își deschidă geanta la ieșire. Deși verificările sunt prezentate uneori drept măsuri de prevenire a furturilor, agenții de pază au atribuții stabilite prin lege, iar acestea nu le oferă automat aceleași puteri ca polițiștilor. Solicitarea de a arăta conținutul unei genți nu trebuie confundată cu dreptul de a efectua un control corporal sau de a căuta cu forța printre bunurile unei persoane.

Ce spune legea despre atribuțiile agenților de pază

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor stabilește responsabilitățile personalului de pază. Potrivit articolului 46, agenții trebuie să permită accesul în obiectiv în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile interne.

Același articol prevede că agenții pot opri și legitima persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit sau care încalcă regulamentele interne. În cazul infracțiunilor flagrante, aceștia trebuie să prezinte poliției persoana în cauză și să predea bunurile care fac obiectul faptei.

Totuși, articolul 46 nu prevede, ca atribuție generală a agenților de pază, dreptul de a controla cu forța geanta oricărui client.

Poate magazinul să ceară verificarea genții?

Magazinele pot avea reguli interne și măsuri de securitate pentru protejarea bunurilor. Legea nr. 333/2003 prevede că accesul în obiectivele păzite se face potrivit reglementărilor legale și dispozițiilor interne, iar regulile de acces sunt stabilite în cadrul organizării pazei.

Existența unor astfel de reguli nu înseamnă însă că personalul de pază poate recurge la orice metodă de verificare. Solicitarea de a prezenta voluntar conținutul genții trebuie diferențiată de o percheziție sau de o verificare impusă prin constrângere.

Prin urmare, simplul fapt că o persoană intră într-un magazin cu o geantă nu îi conferă agentului de pază dreptul de a o scotoci fără consimțământ. Situația trebuie analizată în funcție de împrejurări, de regulile legale aplicabile și de existența unor indicii concrete privind săvârșirea unei fapte.

Ce se întâmplă dacă agentul suspectează un furt?

Dacă există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni sau a unei alte fapte ilicite, agentul de pază poate interveni în limitele atribuțiilor prevăzute de lege. În cazul unei infracțiuni flagrante, Legea nr. 333/2003 prevede obligația de a prezenta poliției persoana implicată și de a preda bunurile care fac obiectul faptei.

Aceste prevederi nu trebuie interpretate ca o autorizare generală pentru efectuarea unor controale forțate asupra clienților. Atunci când situația impune verificări care depășesc atribuțiile personalului de pază, poate fi solicitată intervenția poliției.

Ce poate face un client dacă i se cere să își deschidă geanta?

Clientul poate solicita să i se explice motivul verificării și temeiul în baza căruia aceasta este cerută. Dacă nu este de acord să își prezinte voluntar bunurile, poate comunica acest lucru și poate solicita intervenția poliției dacă agentul încearcă să îl constrângă sau consideră că îi sunt încălcate drepturile.

În cazul unui incident, este util să fie reținute datele despre locul și momentul producerii acestuia și să fie păstrate eventualele dovezi. Dacă există suspiciuni privind depășirea atribuțiilor, situația poate fi sesizată conducerii magazinului și, după caz, autorităților competente.

Concluzia: agenții de pază au atribuții legale de protejare a bunurilor și de intervenție în anumite situații, dar acestea nu echivalează cu un drept general de a scotoci, fără acord, în geanta oricărui client. Solicitarea unei verificări și efectuarea acesteia prin constrângere sunt situații diferite din punct de vedere juridic.