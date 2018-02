Avea 24 de ani și cântărea 113 kilograme. Cum a reuşit o tânără să slăbească 48 de kilograme, într-un timp record

Foto: Pexels

O tânără de 24 de ani a reuşit ceea ce părea imposibil. Tiffany Hunt, din Orlando, SUA, şi-a făcut publică povestea în mediul virtual şi a mărturisit că la un moment dat a decis că vrea să slăbească. A reuşit după ce a fost atentă la ceea ce mănâncă şi a început să meargă pe jos.

Aceasta purta mărimea 2XL la haine, iar acum are o talie de model, informează one.ro.

"Am 24 de ani şi am avut 113 kg. Am pierdut din greutate prin urmărirea caloriilor şi pur şi simplu mergând mai mult şi făcând antrenamente corporale. Purtam mărimea 2xl şi nu îmi plăcea că văd în oglindă. Vreau să mă simt sexy, am 24 de ani! Am început să mă plimb, să fiu mai activă şi atentă la ce mănânc. În mai puţin de un an am ajuns la 65 de kg de la 113 kg şi am început să port mărimile M şi S. Acum mă simt bine fizic şi mental, mă bucur că am slăbit. Se poate! Sunt o fată normală care lucrează, are familie, mănâncă, iese. Am slăbit, aşa că poţi şi tu." a declarat ea.