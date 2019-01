Când soția lui a murit la scurt timp după naștere, bărbatul din județul Dolj a aflat că aceasta ținuse un secret cumplit în tot timp. „Am plâns mult”

Foto: Facebook/Gabriel Dilă

Când soția lui a murit la scurt timp după naștere, bărbatul din județul Dolj a aflat că aceasta ținuse un secret cumplit în tot timp.

Gabriel Dilă şi-a pierdut soţia la două săptămâni după ce s-a născut copilul. Femeia avea doar 29 de ani. După tragedie, apropiaţii l-au sfătuit să-şi lase copilul în grija statului, dar omul nu a vrut să audă. „Mănânc pământ, dar eu nu-mi abandonez puiul. Sunt singur, dar voi reuşi!“.

"Pe 5 septembrie, Ionela, soţia mea, a adus pe lume minunea noastră. Nu ştiţi cât de mult şi-l dorea. Câte planuri ne făcusem. Dar, medicii nu au putut-o salva. Avea HIV şi mie nu mi-a spus. Mulţumesc lui Dumnezeu că eu şi copilul suntem sănătoşi", povesteşte Gabriel Dilă. Copilul s-a născut prematur. Când a primit vestea că soţia a murit, omul a crezut că pentru el totul s-a sfârşit. "Am plâns mult. Nu-mi venea să cred că n-o mai am, dar Dumnezeu mi-a dat putere pentru copil. Mulţi mi-au zis să-l dau la stat, dar nu am vrut. Cum să fac aşa ceva? E viaţa mea", a declarat proaspătul tată, potrivit Adevărul.