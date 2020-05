Conducerea Institutului Oncologic din București, despre situația bolnavilor cronici: Acesta este motivul pentru care s-a produs aglomerația

”Înainte de orice, vreau să vă spun că în Institutul Oncologic, chiar și în această perioadă, cât și înaintea perioadei de relaxare am făcut tratament pentru bolnavii cu cancer, inclusiv intervenții chirurgicale complexe. Deci bolnavii de cancer nu au fost în niciun fel abandonați de noi. În plus, am primit foarte mulți pacienți de la alte centre pentru că acestea au pus lacătul pe ușă.

Acum suntem ajutați și de DPS și am făcut triajul epidemiologic atât al pacienților cât și al angajaților. Pe lângă acest triaj care funcționează de o lună, încercăm să testăm toți pacienții care vin la noi.

După relaxare, mulți pacienți care trebuiau să vină la controale, să vină să își ia rețete, niște lucruri evitabile, le-au făcut acum și au aglomerat triajul nostru. De mâine vom încerca să facem niște circuite separate pe spitalizare de zi și pe spitalizare continuă pentru ca această aglomerație să fie evitată”, a zis dr Bogdan Tănase, directorul medical al Institutului Oncologic București.

Suntem la 80% din activitatea normală

”La chirurgie suntem cam la 25-30% din activitate, dar la chimioterapie suntem cam la 80% din activitatea normală, suntem aproape de 100% din ceea ce făceam înainte. E un volum destul de mare. Principalul volum al pacienților sunt pe spitalizarea de zi, iar aceasta e problema.”, a mai spus Tănase.

Aglomeraţie mare, miercuri dimineaţă, în curtea Institutului Oncologic din Bucureşti, chiar la intrarea în unitatea medicală.

Zeci de bolnavi care stau unii lângă alţii, după cum se vede în fotografii, aşteptau să intre în institut, pentru a ajunge la medicii care tratează cancerul.