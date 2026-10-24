Cum a ajuns o comună din Argeș să fie proprietara unui teren de 40 hectare din Iași

Comuna Arefu numără 2.000 de locuitori. Lacul de acumulare și barajul de la Vidraru se află pe teritoriul comunei din Argeș. Foto: Agerpres

Primăria argeșeană Arefu plătește de 14 ani impozit pentru o suprafață de teren pe care o deține la Iași, informează Ziarul de Iași. Astfel, primăria comuna Arefu apare în deciziile anuale de impunere ale administrației comunei ieșene Gropnița, pentru un teren de aproape 40 de hectare.

Primarul comunei Gropnița, Ionel Oneaga, a spus, pentru publicația ieșeană că nu se pune problema unei modificări administrative în acest caz

„Este un titlu de proprietate intrat în circuitul civil. Proprietarul a făcut un schimb de teren cu Primăria Arefu, care a preluat obligația de plată a impozitului”, a explicat primarul comunei Gropnița. „Nu au cumpărat ei terenul”, a adăugat Oneaga.

Comuna Arefu numără 2.000 de locuitori potrivit ultimului recensământ și se află la limita de nord a județului Argeș. Transfăgărășanul (DN 7C) coboară de la Bâlea pe teritoriul comunei, iar lacul de acumulare și barajul de la Vidraru sunt, de asemenea, pe teritoriul comunei. Cetatea Poenari este un alt obiectiv turistic din Arefu.

Primarul comunei Arefu, Gheorghe Stoican, a spus că Arefu deține teren nu numai în județul Iași, ci și în Vaslui. În ceea ce privește terenul de la Gropnița, el a fost necesar pentru scoaterea din fondul forestier din comună a altui teren, pentru amenajarea unei pârtii de schi. Potrivit Codului silvic, scoaterea definitivă a unei suprafețe din fondul forestier național trebuie compensată cu un teren cu o suprafață de cel puțin trei ori mai mare, iar ca valoare de cel puțin cinci ori mai mare.