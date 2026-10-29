Cum arată spitalul inaugurat de SRI la Balotești. Are 14 săli de operație moderne şi 520 de paturi pentru pacienți

4 minute de citit Publicat la 14:47 29 Oct 2026 Modificat la 14:49 29 Oct 2026

Imagini cu spitalul inaugurat de SRI la Balotești. Sursa colaj foto: Facebook/Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu"

Reprezentanţii din cadrul Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" au publicat joi imagini cu unitatea medicală, care a fost fost inaugurată miercuri, la Baloteşti. Modernizarea și extinderea spitalului presupun o investiție de 961,4 milioane de lei, din care 95% reprezintă fonduri europene nerambursabile, alocate prin componenta de granturi a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El include 14 săli de operație moderne şi 520 de paturi pentru pacienți, organizate în 19 secții.

Noul Spital Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu", cu o suprafață desfășurată totală de 55.062 de metri pătrați, face parte din campusul medical și educațional de la Balotești și este conceput pentru a răspunde standardelor actuale de îngrijire și nevoilor pacienților.

"Imagini de astăzi din Spitalul Clinic de Urgență «Prof. Dr. Agrippa Ionescu»" este mesajul scris de echipa noului Spital "Agrippa Ionescu" pe Facebook, unde au postat mai multe fotografii din interiorul unităţii medicale.

› Vezi galeria foto ‹

"Super! Condiții și servicii excelente! Felicitări!", "Foarte frumos! Și utilat cu tot ce trebuie!", "Felicitări! Putere de munca și sanatate, cadrelor medicale" sunt doar trei dintre comentariile lăsate de internauţii care au văzut noile fotografii cu spitalul inaugurat de SRI la Balotești.

Noul Spital Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu", integrat în cadrul campusului medical și educațional de la Balotești, dispune de:

520 de paturi, dintre care 460 pentru spitalizare continuă și 60 pentru spitalizare de zi, organizate în 19 secții;

14 săli de operație, inclusiv o sală hibridă destinată chirurgiei cardiovasculare;

două săli de angiografie, trei săli de endoscopie digestivă și un laborator de bronhoscopie;

echipamente PET-CT, SPECT-CT și radioterapie, care vor permite extinderea serviciilor de diagnostic și tratament oncologic;

41 de paturi de terapie intensivă, pentru ATI generală și ATI cardiovasculară, precum și 10 paturi USTACC;

un compartiment cu 3 paturi pentru pacienți cu arsuri de gravitate medie, pacienți în perioada postcritică și, în anumite condiții, pacienți cu arsuri grave, un salon de terapie intensivă și o sală de operație dedicată;

echipamente avansate de recuperare medicală, inclusiv exoschelete și sisteme de mobilizare robotică.

Extinderea infrastructurii medicale face posibilă diversificarea serviciilor oferite pacienților, prin introducerea unor noi specialități, printre care se numără chirurgia toracică, neurochirurgia, psihiatria și chirurgia oro-maxilo-facială. Totodată, secția de neurologie dispune de paturi destinate îngrijirii pacienților care suferă un accident vascular cerebral (AVC).

"Peste 77% dintre pacienții care se adresează spitalului provin din populația civilă, ceea ce reflectă rolul important al instituției în asigurarea accesului comunității la servicii medicale complexe.

Modernizarea spitalului include și transformarea digitală a activității medicale, cu accent pe siguranța pacientului, reducerea sarcinilor administrative și o mai bună coordonare a îngrijirilor.

În terapia intensivă cardiovasculară a fost implementată o platformă de documentare clinică integrată, conectată direct la echipamentele medicale, care permite preluarea automată a datelor și facilitează monitorizarea pacienților.

Au fost introduse soluții de transcriere automată a informațiilor medicale (speech-to-text), iar sistemele informatice spitalicești au fost migrate pe o infrastructură modernizată. Pentru pacienți, spitalul a dezvoltat o platformă digitală de feedback și o aplicație care permite programarea și urmărirea parcursului medical în ambulatoriu și în spitalizarea de zi", s-a menţionat în comunicatul de miercuri.

Aceste proiecte reprezintă etape concrete în dezvoltarea unui model de "SMART hospital", în care tehnologia contribuie la îmbunătățirea calității îngrijirilor și a experienței pacientului.

"Inaugurarea noii infrastructuri a Spitalului Clinic de Urgență «Prof. Dr. Agrippa Ionescu» marchează un pas important în dezvoltarea serviciilor medicale oferite pacienților, precum și o contribuție importantă la consolidarea sistemului public de sănătate din România.

Prin noua infrastructură a Spitalului Clinic de Urgență «Prof. Dr. Agrippa Ionescu», dezvoltată în cadrul campusului medical și educațional de la Balotești, ne dorim să îmbunătățim și să dezvoltăm activitatea medicală, precum și să organizăm mai eficient circuitele și traseul pacientului.

De asemenea, prin noua infrastructură, vrem să asigurăm condiții mai bune de lucru pentru echipele medicale și, în același timp, să dezvoltăm un cadru modern pentru educația și formarea studenților la medicină și a medicilor rezidenți.

În activitatea de management punem accent permanent pe dezvoltarea echipelor medicale, îmbunătățirea continuă a standardelor de îngrijire și consolidarea unei culturi organizaționale centrate pe siguranța pacientului.

Pentru noi, performanța se măsoară în calitatea și siguranța îngrijirilor, dar și în încrederea pacienților. Ne dorim ca fiecare pacient să beneficieze aici de profesionalism, respect și continuitate în îngrijire", a declarat prof. univ. dr. Valeriu Gheorghiță, comandantul Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu".

Proiectul a fost implementat de Serviciul Român de Informații (SRI), prin Unitatea Militară 0929 București, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu", având Compania Națională de Investiții ca structură de implementare.