Cum au reușit românii din localitățile carantinate să păcălească filtrele polițiștilor. Anunțul făcut de Marcel Velea

”Din cercetările efectuate de Ministerul de Interne, din zona carantinată au fost doar 30 de persoane din Pătrăuți, care au mers pe jos pentru a evita flitrul instituit. Persoanele au fost preluate apoi de microbuze și spre final, la Gura Humorului, au fost îmbarcate de un autocar. Se derulează cercetări.

În continuare se fac cercetări și la sediul primăriei din Pătrăuți, unde am găsit 102 adeverințe eliberate de primar, la 86 am găsit doar duplicatul, iar la 16 dublul exemplar. Edilul din Pătrăuți are dosar penal pentru zădărnicrea combaterii bolilor.

Fiecare persoană este anchetată. Toate adeverințele sunt analizate. Erau deja pergătite. În cazul în care se dovedește că e o faptă infracțională a primarului, autoritățile vor da toate detaliile.

Cert e că au trecut pe câmp, nu au trecut prin filtre și pentru a preveni pe viitor aceste sitauții am suplimentat forțele în zona carantinată și toată zona e supravegheată de drone”, a spus Marcel Vela.