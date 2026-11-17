Cum îți dai seama dacă ai bani falși în portofel. Cei trei pași simpli prin care poți verifica o bancnotă

3 minute de citit Publicat la 10:11 17 Noi 2026 Modificat la 10:33 17 Noi 2026

La ce trebuie să fii atent pentru a nu te lăsa păcălit de escrocii care folosesc bani falși. Foto: Getty Images

Bancnotele false pot ajunge în portofelele românilor fără ca aceștia să își dea seama. Unele imită atât de bine banii adevărați, încât diferențele sunt greu de observat la prima vedere. Un specialist din cadrul Poliției Române a explicat, la Antena 3 CNN, cum putem verifica autenticitatea bancnotelor, fie că este vorba despre lei sau euro, și ce măsuri trebuie luate atunci când descoperim bani suspecți. În cazul bancnotelor euro, există o metodă simplă, recomandată de Banca Centrală Europeană, care presupune trei pași: atingerea, examinarea la lumină și înclinarea bancnotei.

Specialistul a explicat că Poliția Română monitorizează cazurile de punere în circulație a banilor falși și desfășoară investigații pentru identificarea persoanelor și grupărilor implicate. Potrivit acestuia, în România au fost descoperite inclusiv bancnote contrafăcute din polimer, materialul din care sunt fabricate bancnotele românești. Totuși, expertul a precizat că, în prezent, acestea nu reprezintă o problemă de amploare.

În schimb, falsificarea bancnotelor euro este un fenomen urmărit la nivel european, iar o parte dintre banii falși ajunși în circulație provin din rețele de criminalitate organizată care acționează în mai multe țări.

Cum verificăm dacă o bancnotă este falsă. Metoda „atinge, privește, înclină”

Banca Centrală Europeană recomandă o metodă de verificare a bancnotelor euro care nu necesită aparate speciale și poate fi folosită de oricine.

Primul pas este să atingem bancnota. Banii euro autentici sunt imprimați pe o hârtie specială, fermă, care are o textură distinctă. În anumite zone, precum imaginea principală, literele sau cifrele care indică valoarea bancnotei, imprimarea este în relief și poate fi simțită cu degetele.

Al doilea pas este să privim bancnota în dreptul unei surse de lumină. În acest fel pot fi observate filigranul și firul de siguranță. La bancnotele din seria Europa, filigranul include și portretul personajului mitologic care a dat numele continentului.

Ultimul pas este să înclinăm bancnota. La cele din seria Europa, holograma își schimbă aspectul în funcție de unghiul din care este privită, iar numărul verde-smarald de pe față își schimbă culoarea spre albastru-închis. De asemenea, se poate observa un efect luminos care pare să se deplaseze pe suprafața cifrei.

Verificarea mai multor elemente de siguranță este importantă, deoarece falsificatorii pot reuși să imite unele dintre ele, fără să le reproducă pe toate.

Cum recunoaștem o bancnotă falsă de 100 de lei

Bancnotele românești sunt diferite de cele euro, fiind fabricate din polimer, un material asemănător plasticului, și nu din hârtie.

Banca Națională a României folosește mai multe elemente de siguranță pentru a îngreuna falsificarea banilor. Unul dintre cele mai ușor de recunoscut este fereastra transparentă, prezentă inclusiv pe bancnota de 100 de lei. Aceasta face parte din materialul bancnotei și trebuie examinată cu atenție.

Alte elemente sunt filigranul, firul de siguranță, imprimarea în relief și banda iridescentă, al cărei aspect se modifică atunci când bancnota este înclinată.

Dacă există suspiciuni, bancnota poate fi comparată cu una de aceeași valoare despre care știm că este autentică. Diferențele de textură, culoare și imprimare pot ajuta la identificarea unui fals, însă confirmarea autenticității trebuie făcută de personal specializat.

Ce trebuie să facem dacă primim o bancnotă falsă

Dacă observăm că o bancnotă este suspectă în momentul în care ne este oferită, cel mai sigur este să nu o acceptăm și să solicităm o altă bancnotă.

Dacă am primit-o deja și descoperim ulterior că ar putea fi falsă, nu trebuie să încercăm să o folosim la cumpărături sau să o dăm mai departe altei persoane.

Banca Centrală Europeană avertizează că punerea în circulație a banilor despre care știm sau bănuim că sunt contrafăcuți constituie o infracțiune.

Într-o asemenea situație, trebuie anunțată Poliția. Bancnota poate fi verificată și de o bancă, unde există echipamente specializate pentru identificarea falsurilor. Este util să ne amintim și de unde am primit banii, pentru a putea oferi informații autorităților.

Dacă bancnota se dovedește falsă, aceasta nu are valoare și nu poate fi preschimbată cu una autentică.

Poliția Română investighează rețele care produc și distribuie bani falși

Specialistul a explicat că autoritățile române colaborează cu cele din alte state europene pentru identificarea grupărilor implicate în falsificarea banilor.

Acesta a amintit de o operațiune internațională la care au participat anchetatori din România, Italia, Spania și Bulgaria, în urma căreia a fost descoperită o tipografie clandestină de bancnote euro în România.

Banii falși urmau să fie introduși în circulație inclusiv în Bulgaria, țară care a adoptat moneda euro la 1 ianuarie 2026.

Anchetatorii au descoperit în România și alte cazuri în care grupări infracționale au produs sau distribuit bancnote false, folosind echipamente speciale pentru a reproduce elementele de siguranță ale banilor adevărați.