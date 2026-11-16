Cum ne vindecăm de ură? Dan Voiculescu propune un exercițiu care începe în familie

<1 minut de citit Publicat la 10:58 16 Noi 2026 Modificat la 10:58 16 Noi 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Ce se întâmplă când îi răspundem cu „Habar n-ai!” unui om care vede lucrurile altfel decât noi? În editorialul „Cum ne vindecăm de ură?”, publicat pe blogul său, profesorul Dan Voiculescu pornește de la certurile din familie pentru a explica felul în care disprețul poate rupe prietenii, destrăma relații și împărți societatea în tabere.

„O părere respinsă agresiv nu dispare pur și simplu. Omul redus la tăcere se închide și devine ostil”, scrie profesorul. El propune ca, înainte de a judeca o opinie, să aflăm cum și-a format-o celălalt, ce a trăit și ce își dorește. Putem rămâne fiecare la părerea lui, spune Dan Voiculescu, și totuși să găsim o cale de a trăi împreună.

Exercițiul pe care îl propune începe cu o discuție între bunic și nepot. Când se contrazic, fiecare e invitat să caute „sâmburele de adevăr” din ce spune celălalt. Bunicul are în spate experiența unei vieți, iar nepotul vede de aproape schimbările unei lumi pe care bunicul o cunoaște mai puțin.

La următoarea dispută în familie, profesorul le propune cititorilor să încerce o întrebare simplă, „De ce crezi asta?”, și să povestească apoi în comentarii ce s-a schimbat în conversație.