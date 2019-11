Emil Constantinescu a făcut confesiuni la Antena 3, chiar la vârsta de 80 de ani. Fostul președinte a vorbit despre relațiile și cunoștințele pe care le avea prin toată lumea.

”L-am avut invitat acasă pe Luciano Pavarotii. A stat cu copiii. L-am invitat pentru un concert. S-a ținut un festival pentru tinerele talente și era importat să fie acolo. Fiind pasionat de operă, chiar am și în cap să scriu o carte - Bal mascat- doar pentru asta, poate aveam datoria.

Am avut ocazia să îl cunosc pe Pavarotti când am fost invitat de Papa Ioan Paul al Doilea, la opera din Roma. S-a întâmplat în 1994 și atunci am avut ocazia să îl întâlnesc și l-am invitat în România”, a spus Emil Constantinescu.