Dialog halucinant al fiicei unei paciente cu un medic de la Adjud: Medicul trebuie să își asume răspunderea să îi dea drumul, indiferent ce zice pacientul sau aparținatorii

Redăm integra dialogul:

Fiică pacientă: Ce simptome are?

Doctor Spitalul Municipal Adjud: Nu contează ce simptome are, din moment ce are un test pozitiv, ea trebuie să stea la noi până se negativează, ori poate fi externată după a zecea zi, dacă are analizele bune și e asimptomatică, însă cu izolare la domiciliu. Înainte de asta, nu.

Fiică pacientă: Eu știu că din punct de vedere legal, toți pacienții asimptomatici sunt ținuți acasă, nu în izolare.

Doctor Spitalul Municipal Adjud: Nu. După zece zile abia. Interesați-vă că e lege nouă.

Fiică pacientă: Eu m-am interesat și din câte știu eu așa stau lucrurile.

Doctor Spitalul Municipal Adjud: Nu este adevărat! Nu v-ați interesat dumneavoastră bine.

Fiică pacientă: Doamnă, eu nu vreau să fac discuții juridice la telefon. Știu foarte bine că CCR s-a pronunțat și a spus foarte clar că este împotriva drepturilor omului să țineți pe cineva internat cu forța, în spital. Despre asta este vorba. Eu nu sunt inconștientă și dacă mama ar fi vreun caz grav, eu n-aș avea ceva împotrivă să stea în spital. Problema însă este că mama nu are simptome. Mama nu e un caz grav.

Doctor Spitalul Municipal Adjud: Doamnă, ne lăsați să ne facem treaba?

Fiică pacientă: Eu aș dori să vorbesc cu dumneavoastră din punct de vedere legal, nu dacă vă las să vă faceți treaba. Evident că vă las să vă faceți treaba.

Doctor Spitalul Municipal Adjud: Din punct de vedere legal, pacienții pot fi externați în următoarea situație. Noi putem să îi testăm în ziua opt de la internare, deci asimptomatici, chiar dacă au test pozitiv. Dar cu izolare la domiciliu de 14 zile. Eu vă zic cum e legea. Medicul trebuie să își asume răspunderea să îi dea drumul, indiferent ce zice pacientul sau aparținatorii, da?