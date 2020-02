Dragobete. Cele mai frumoase mesaje de dragoste pentru ei

Dragobete. Ce mesaje de dragoste pot trimite femeile pentru bărbatul iubit

Dragobete. De Dragobete este momentul potrivit pentru a surprinde persoana iubită cu SMS-uri, felicitări şi mesaje de dragoste.

Dragobete. Îmi doresc să îţi spun cât de multe te iubesc, să te văd în fiecare zi, să-ţi ştiu bucuriile şi să-ţi alin necazurile.

Dragobete. Opt litere, două cuvinte, un singur înţeles: Te iubesc!

Dragobete. Te iubesc pentru că îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că fără tine e greu şi nu mă pot regăsi.

Dragobete. Tu mă faci să râd, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc!

Dragobete. Aş vrea să poţi să te vezi prin ochii mei. Numai aşa ţi-ai da seama ce mult însemni pentru mine.

Dragobete. Dragul meu tu ești Soarele și Dimineața mea. Ador să te vad când zâmbești, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

Dragobete. Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Dragobete. Când toți îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greșit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Ești dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata își dorește.

Dragobete. Iubesc palmele tale mari, iubesc brațele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt…iubesc ființa ta toată.

Dragobete. Iubitule, te iubesc mai sus de sus și mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile și sub toate stelele universului. Iubitule, te iubesc mai sus de sus și mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile și sub toate stelele universului.

Dragobete. Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Ești lumina ochilor mei, fără tine nu aș mai vedea. Ești oxigenul meu, fără tine nu aș respira. Ești viața mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.

Dragobete. Ți-ai închis vreodată ochii și ai visat la felul în care ai vrea să fii iubit? Eu fac asta tot timpul și mă văd pe mine împreună cu tine. Nu pot să îmi imaginez nimic mai frumos decât să stau lângă tine.

Dragobete. Ador clipele în care îmi ești alături și urăsc tot ceea ce ne desparte. Îmi doresc enorm sa te fac să te simți cel mai iubit, așa cum reușești tu în fiecare zi să mă faci cea mai iubita. Te iubesc, așa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!

Dragobete. Tu ești acela care m-a învățat să iubesc cu adevărat. Îti mulțumesc că exiști tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

Dragobete. Te iubesc, iartă-mă că uneori sunt neputincioasă, dar cu toate câte iți greșesc, te iubesc.

Dragobete. Iubitule, te iubesc mai sus de sus și mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile și sub toate stelele universului.

Dragobete. Te iubesc mai mult decat pe oricine, dar nu te iubesc mai mult decat ma iubesc pe mine.

Dragobete. Dimineata nu mananc pentru ca ma gandesc la tine, la pranz nu mananc pentru ca ma gandesc la tine, iar noaptea nu dorm ca mor de foame!

Dragobete. Sunt o victima a zambetului tau, a privirii tale care m-a fascinat. Sunt ametit de atata iubire, esti ca un drog pentru mine. Simt ca intru in sevraj daca nu te vad cat de curand.

Dragobete. Daca imi pierd buzele,te sarut cu ochii, daca imi pierd ochii te sarut cu inima, iar daca imi pierd inima sigur o gasesc la tine. Te iubesc!

Dragobete. As dori din piept sa scot inima cu dor cu tot ca s-o pun in pieptul tau, ca sa simti ce simt si eu! As dori sa raman mut, vocea ta sa o-mprumut ca sa spui ce spun si eu: “te iubesc sit e voi iubi mereu!”.

Dragobete. Picioarele tale sunt obosite? Asta pentru ca ai alergat prin mintea mea toata ziua.

Dragobete. Sunt un politist si te arestez pentru ca esti tu. E ilegal sa fii atat de frumoasa si sexy. Sentinta este: inchisoare pe viata in inima mea!

Dragobete. Love is like: Nokia-connecting people, Samsung-everyone is invited, Nike-just do it!, Pepsi-ask for more, and like YOU – too good to be true! Love is like: Nokia-connecting people, Samsung-everyone is invited, Nike-just do it!, Pepsi-ask for more, and like YOU – too good to be true!

Dragobete. Cand te simti mic, nefolositor, deprimat si crezi ca nu esti bun de nimic, gandeste-te ca cel putin odata in viata ta ai fost cel mai tare si mai rapid din grupul tau: atunci cand erai spermatozoid! Ma bucur ca te am azi langa mine! Te iubesc!

Dragobete. Pentru un sarut tasteaza 1, pentru o imbratisare tasteaza 2, pentru clipe de neuitat tasteaza 3, iar pentru toate astea.. .tasteaza numarul meu.

Dragobete. Am fost sceptic la inceput, dar tu m-ai facut sa cred ca ingerii exista. Cum te-ai simtit cand Dumnezeu ti-a luat aripile si te-a trimis pe pamant?