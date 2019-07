Captură Antena 3

Bogdan Marişca este unul dintre cei mai longevivi piloți din istoria României, iar în palmaresul său se regăsesc două titluri de campion absolut și 12 de campion național cu echipa.

Are o experiență de peste 25 de ani în raliuri, iar de aproape un deceniu Marişca îi ajută pe români să evite accidentele rutiere.

Peste 20.000 de persoane au trecut pe sub bagheta sa şi au învățat să conducă defensiv. În tot acest timp, Bogdan a fost implicat, alături de echipa sa Napoca Rally Academy, în zeci de campanii sociale precum „Noi 2 pentru SMURD", „Fiecare secunda conteaza", „Be cool…gandeste inainte", „Don't drink and drive", „Ford Driving Skills for Life”.

„Românii sunt din ce în ce mai interesați de cursuri și este firesc să fie așa pentru că oamenii responsabili ar trebui cumva să se păzească de aceste riscuri. Noi când vorbim de riscul în trafic nu trebuie să ne referim doar la șoferi. Sunt în egală măsură riscuri adresate și către pietoni, pasageri, bicicliști” a explicat Bogdan Marișca.