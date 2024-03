Female Empowerment Summit la a treia ediție | Kathleen Kavalec, Ambasadoarea SUA în România: “Diplomația necesită implicarea întregii societăți, mai ales a femeilor”

Cea de a treia ediție a Female Empowerment Summit a avut loc la Muzeul Național Cotroceni, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în România și găzduit de Administrația Prezidențială a României.

După succesul avut în primele două ediții ale Female Empowerment Summit, Oana Tucker, (OP Global Events) - fondatoarea acestui eveniment internațional, continuă să consolideze comunitatea femeilor remarcabile din România și, în același timp, imaginea țării noastre la nivel global.

Reunind peste 150 de femei de succes, summitul facilitează colaborarea femeilor din antreprenoriat, tehnologie, educație, economie, dar și în domenii precum cel medical și militar, sub o umbrelă menită să devină promotor al educației la nivel global și să contribuie la colaborarea strategică dintre Statele Unite ale Americii și România.

Excelența Sa Kathleen Kavalec, Ambasadoarea SUA în România, Dr. Diana Loreta Păun (consilier prezidențial), Ligia Deca, Ministrul Educației, Luminița Odobescu, Ministrul Afacerilor Externe, Rucsandra Hurezeanu, Camelia Șucu, Ioana Ciocan (Art Safari), Carmen Petcu, Bianca Boeroiu, câștigătoarea Emmy Award, Adina Buzatu, Col. Manuela Mihai, Col. Sanda Nan, Lt. Col. Raluca Popescu, Andreea Tănăsescu (La Blouse Roumaine), Dr. Roxana Bohiltea, Teodora Popa (University College Londra), Elena Torac, au fost doar câteva dintre personalitățile care au luat parte la eveniment, alături de reprezentanți ai Ambasadei SUA la București și partenerii OP Global Events.

Menționând faptul că: “am constatat întotdeauna că alte femei au fost cele mai bune surse de sprijin în cariera mea”, Excelența Sa Kathleen Kavalec a întărit pilonii conceptului acestui summit: “Evenimentul de astăzi este menit să servească drept speranță și inspirație pentru a continua să promovăm emanciparea femeilor. Prin intermediul discuțiilor noastre, putem valorifica puterea experiențelor și rețelelor de femei pentru a produce schimbări pozitive. În centrul acestui efort se află arta diplomației – o forță care poate transcende granițele și poate reduce diviziunile. Diplomația nu este domeniul exclusiv al diplomaților și al politicienilor, ci necesită implicarea întregii societăți, inclusiv – și mai ales – a femeilor”.

Amintind de programele de schimb educațional Fulbright și FLEX, Kathleen Kavalec a împărtășit o poveste inspiratoare: “În 1928, un medic român, Florica Bagdasar, a primit o bursă de la Fundația Rockefeller pentru a studia sănătatea publică la Universitatea Harvard. În 1946, ea a devenit ministru al Sănătății, fiind prima femeie care a ocupat această funcție în România”.

Fiecare invitată a avut ocazia să își spună povestea, să ofere inspirație, motivație și să primească susținere într-un mediu de înaltă clasă, unic în România, contribuind la imaginea țării noastre la nivel global.

Oana Tucker a reunit, din nou, lideri, factori de decizie și personalități remarcabile pentru a discuta și a promova egalitatea de gen, împuternicirea femeilor și impactul lor pozitiv în variate sfere ale vieții sociale și profesionale, punând încă o piatră de temelie la fundația acestei platforme cruciale pentru dezbateri constructive și dialoguri inspiraționale.

“Am creat acest concept de evenimente din dorința de a exista, în sfârșit, o platformă internațională unde femeile să se susțină și să colaboreze pentru un scop mai mare, acela de a deveni mai puternice, împreună, de a le fi auzit mesajul și de a ne reprezenta țara în lume. Puterea României stă și în aceste femei extraordinare care trebuie să fie apreciate la nivel internațional, care reprezintă imaginea României și au ceva foarte important de spus în domeniile lor, în economia țării, pe plan național și internațional. La rândul meu am primit susținere atunci când am avut nevoie și este absolut firesc să fac și eu la fel cu femeile din jurul meu și din comunitatea pe care o construiesc. Am plecat în America în urmă cu 12 ani și am învățat că imposibilul poate deveni posibil atunci când primești și când dăruiești susținere cu adevărat. Cea mai bună investiție este în oameni și atunci când ai în jur diversitate culturală, experiențe incredibile împărtășite cu sinceritate și perspective variate, te îmbogățești pur și simplu și reușești să faci și mai multe în viață și pentru țara ta”, declară Oana Tucker, fondatoarea acestui concept de evenimente.

Dr. Diana Loreta Păun, Consilier Prezidențial a menționat: „Motivația noastră de a merge înainte trebuie să se hrănească din acea pasiune interioară care ne îndeamnă să depășim barierele și să ne atingem potențialul. Fiecare dintre noi are o poveste de viață unică, cu momente de triumf și cu momente de încercare, dar ceea ce contează cel mai mult este modul în care alegem să răspundem la aceste provocări. Femeile de succes nu sunt cele care nu întâmpină niciodată obstacole, ci sunt cele care le transformă în oportunități de creștere și învățare. Drumul însuși nu destinația modelează caracterul. În această sală se află lideri, antreprenoare, inovatoare și voci influente care vor continua să modeleze lumea în care trăim. Fiecare dintre voi are puterea de a face o diferență semnificativă în comunitate.”