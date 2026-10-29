Focuri de armă în apropierea locuinței premierului Luca Niculescu. Un bărbat a fost filmat în timp ce trăgea cu pistolul

Un bărbat a fost filmat în timp ce trăgea cu pistolul în curtea unui imobil situat în apropierea celui în care locuiește premierul Luca Niculescu. Sursă foto: Imagini amator

Un bărbat a fost filmat în timp ce trăgea cu pistolul în curtea unei case din București, situată în apropierea imobilului în care locuiește premierul Luca Niculescu. Surse Antena 3 CNN spun că individul urma să fie dus, joi, la audieri.

"Poliția se află în prezent la fața locului și îl caută pe acest bărbat, filmat în timp ce trăgea cu pistolul. Rămâne de văzut dacă este un pistol cu bile sau un pistol pentru care este necesară autorizație. Din informațiile noastre, se pare că individul ar fi tras cu pistolul către păsări, pentru a le speria.

Însă legea interzice astfel de comportamente în public, cu atât mai mult cu cât s-ar putea să fie vorba despre o armă supusă autorizării.

La acest moment se fac verificări. Gravitatea situației este amplificată de faptul că incidentul a avut loc în apropierea domiciliului prim-ministrului României, Luca Niculescu. Tocmai de aceea, sunt necesare măsuri de securitate în zonă.

Așadar, la această oră se fac cercetări în vederea identificării și audierii suspectului care a tras cu pistolul, arma urmând să fie supusă unei expertize", a relatat Georgiana Murgilă, realizator Antena 3 CNN.

Vecinii pistolarului au sesizat Poliția

"În acest caz, alarma a fost dată de oamenii care locuiesc în această zonă. În spatele meu se află sediul firmei bărbatului surprins și filmat în timp ce trăgea cu un pistol. Este vorba despre un incident din septembrie anul curent.

Când individul a fost confruntat și întrebat de către cei care locuiesc în zonă de ce are asupra sa o armă, acesta a spus că încerca să alunge porumbeii din sediul firmei sale.

În urma sesizării, polițiștii au venit în această dimineață pentru a-l căuta pe suspect, însă nu l-au găsit. În zona în care s-a produs incidentul locuiește premierul Luca Niculescu. Nu era premier la momentul respectiv, însă vecinii individului cu pistolul se tem pentru siguranța lor.

Ei au refuzat să se lase filmați, de teamă că individul pe care l-au reclamat ar putea fi periculos. Expertiza va stabili dacă arma cu care a tras este una letală, supusă autorizării, sau una de tip airsoft. Dar, bineînțeles, mai întâi este necesar ca suspectul să fie găsit și dus la audieri, iar arma sa să fie recuperată de polițiști", a relatat Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN.

Poliția: Incidentul a avut loc în curtea unui imobil din Sectorul 1

Surse Antena 3 CNN afirmă că individul filmat în timp ce trăgea cu pistolul urma să fie dus, joi, la audieri.

"Polițiștii Secției 4 Poliție au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că un bărbat care este administrator al unei societăți cu sediul social la parterul unui imobil din Sectorul 1 al Capitalei ar folosi un pistol cu bile, pentru a speria porumbeii.

Din primele verificări a reieșit că femeia l-ar fi observat pe bărbat, în perioada verii și în cursul lunii septembrie a.c., în timp ce s-ar fi aflat în curtea imobilului și ar fi executat focuri cu o armă, cu scopul de a îndepărta păsările.

În cauză, polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun", a precizat Poliția Municipiului București într-un comunicat difuzat joi.