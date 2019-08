Fostul ministru al Muncii anunță că abrogarea OUG 114 ar duce la stoparea creşterii salariilor şi pensiilor

Fostul ministru al muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat că abrogarea OUG 114 ar duce la stoparea creşterii salariilor şi pensiilor.

”Vad o intreaga retorica impotriva OUG 114, din partea unor oameni care habar nu au macar ce contine, dar care o ataca din "principiu", pentru ca e facuta de "hotii de la PSD" care baga "economia in colaps".

Ce ar insemna abrogarea OUG 114?

1. Nu ar mai crește pensia minimă cu 10%, de la 640 lei la 704 lei, cum e prevăzut pentru 1 septembrie. Deci, ce le spuneti pensionarilor?

2. În al doilea rând, ar dispărea salariul minim de 500 euro, net, în mână, pentru angajații din construcții. Deci, voi vreți să le tăiati salariile angajaților din acest sector.

3. În al treilea rând, dacă s-ar abroga OUG 114, dascălii nu vor mai avea, la 1 septembrie, creșterea de salarii la nivelul din anul 2022, prevăzut în Legea salarizării, la fel cum a fost în cazul medicilor. Deci, voi nu vreti sa mai creasca salariile profesorilor.

4. În al patrulea rând, abrogarea OUG 114 ar da frâu liber la creșterea tarifelor la gaze și energie electrică pentru populație, creștere pe care tocmai am oprit-o prin plafonarea acestor tarife. Deci, spuneti cetățenilor ca vreți să le crească din nou facturile la energie și gaze naturale! Continuați să mințiți oamenii că din cauza OUG 114 le-ar fi crescut semnificativ facturile la utilități până în momentul plafonării tarifelor. În realitate, prețurile sunt aproximativ aceleași față de decembrie 2018 când a fost emisă ordonanța – e un plus de doar 1% în cazul energiei electrice și de doar 0,63% în cazul gazelor naturale.

5. În al cincilea rând, abrogarea OUG 114 ar însemna să le luăm înapoi taxa auto celor peste 1 milion de români cărora tocmai le-am restituit acești bani.

6. În al șaselea rând, abrogarea OUG 114 ar însemna anularea Fondului de Dezvoltare și Investiții. Asta ar însemna să anulăm toate cele peste 1.500 de proiecte depuse în valoare de 3,5 miliarde euro. Sute dintre aceste proiecte aparțin unor primari PNL. Ce le veți spune când vă veți întoarce în circumscripțiile voastre, stimați parlamentari liberali? Că domnul Orban v-a pus să votați împotriva proiectelor primarilor voștri?

7. În al șaptelea rând, dacă abrogam OUG 114, ar însemna să revenim la calculul ratelor pe baza ROBOR – un indicator care a crescut în mod fals ratele a sute de mii de români.

Pot continua această listă a efectelor negative pe care le-ar produce abrogarea OUG 114. Dacă veți veni la guvernare n-aveți decât să o abrogați. Va fi răspunderea voastra! Dar macar nu mintiti despre efectele ei! Puneti mana si cititi-o inainte sa dati cu pietre!”, a spus Olguța Vasilescu, pe contul de Facebook.