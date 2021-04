Cimitirul Evreiesc și-a vândut o parte din teren pentru a se construi o benzinărie. Fundația Eco-Civica: "Se vând morții pentru benzinării"

Reprezentanții fundației Eco-Civica se declară profund indignați de această investiție, de încălcarea legii și de tăierea a peste 30 de pomi. Mai mult, ei susțin că au solicitat PMB și Agenția pentru Protecția Mediului să respingă investiția pe motiv că nu este moral să facem benzinărie în cimitir.

"Se vând morții pentru benzinării!N-o să vă vină să credeți! Cimitirul Evreiesc de pe Sos Giurgiului din București și-a vândut o parte din teren pentru a se construi o benzinărie!!!

Intr-o parte a cimitirului, după intrare, erau anexele pentru administrarea cimitirului și un spațiu verde plantat care separa cimitirul de vecinătăți.

Acum câțiva ani, administratorul cimitirului a venit cu partenerul de afaceri să prezinte proiectul in comisii.

„Am crezut că au băut benzină”

"Am crezut că au băut benzină. Am rugat PMB și Agenția pentru Protecția Mediului să respingă investiția pentru că cimitirele sunt spații verzi, conform legislației de mediu și apoi nu prea e moral să facem benzinărie in cimitir.

Chiar am notificat autoritățile abilitate și comunitatea evreilor că nu suntem de-acord cu această investiție, până la urmă o profanare a cimitirului.

S-au făcut afirmații că nu prea mai sunt bani pentru intreținerea cimitirului și altele similare. Ne e greu să credem că o comunitate evreiască nu mai are posibilitatea întreținerii cimitirului.

Putea apela la statul Israel și nu credem că nu ar fi primit ajutor.

Suntem profund indignați de această investiție, de incălcarea legii și de tăierea a peste 30 de pomi, toate acestea întâmplându-se intr-un cimitir.

„Lucrările sunt demarate și arborii tăiați”

„Lucrările sunt demarate și arborii tăiați.Protestăm public împotriva acestor fărădelegi și rugăm comunitatea evreiască și ambasada Israelului să ia atitudine împotriva acestui proiect și să-l stopeze", au tranmis cu indignare reprezentanţii fundației Eco-Civica pe Facebook.

