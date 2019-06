Imagini șocante într-un oraș din România. Dezastru după o ploaie torențială

sursă foto: Andrei Ionescu facebook

Subsolurile mai multor imobile din Râmnic au fost inundate vineri după-amiază, după o ploaie torenţială, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea.



Potrivit acestora, probleme sunt pe străzile Someş, Nicolae Bălcescu, Nicolae Titulescu şi Ferdinand, unde pompierii intervin pentru evacuarea apei cu motopompe transportabile.

De asemenea, se intervine pentru înlăturarea unui copac ce a căzut pe artera principală de circulaţie din oraş, Calea lui Traian.



Reprezentanţii Poliţiei Vâlcea au anunţat că traficul pe centura ocolitoare a oraşului este oprit, din cauza apei adunate pe carosabil existând pericolul de acvaplanare. În plus, plouă torenţial, iar vizibilitatea este redusă sub 2 metri.



Oraşul Râmnicu Vâlcea s-a aflat vineri, între orele 14,15 - 15,30, sub avertizare Cod galben de ploi.