Încă un scandal în învățământul românesc! Copilă de șase ani, agresată de învățătoare. Ce susține Inspectoratul Școlar

Tatăl unei fetițe care învață la o grădiniță din Focșani susține că fiica lui în vârstă de șase ani a fost bruscată de educatoare, doar pentru că nu a așezat scaunul după ce s-a ridicat.

Părintele spune că nu este la prima situație de acest gen, pentru că a avut și fata cea mare la aceeași grădiniță, dar educatoarele sunt unite și “se acoperă”. George Mitu a ajuns la spital cu fetița de șase ani, care acuza dureri la mână, iar medicii au stabilit că avea o contuzie. Inspectorul școlar zonal a fost sesizat, dar susține că acuzația părintelui nu se confirmă.

„Eu am mai avut o fetiță aici, în grădiniță, au mai fost probleme. Am vorbit cu doamna directoare, care m-a înțeles și a mutat-o la altă grupă, numai că ele sunt prietene între ele și se răzbună pe copil. Ultima dată când am ajuns la grădiniță, Maria mi-a spus că doamna a strâns-o de mână foarte tare fiindcă nu a așezat scaunul drept după ce s-a ridicat. Ieri (joi-n.r.) a plâns toată ziua, că nu o poate mișca. Pentru faptul că eu am îndrăznit să le spun ce se întâmplă, s-au unit între ele și se poartă urât cu ea. Se uită cum copiii îi turnau ciorbă în cap. Eu încerc să îmi feresc copiii de rele cum pot! Nu vă ascund că am sponsorizat cu cearceafuri de 1900 de lei grădinița, dar nici un gram de recunoștință. Când am fost la doamna directoare, aceasta a fost înțelegătoare și a mutat-o de la o clasă la alta, tot să fie bine. (…)” a declarat tatăl fetiței pentru monitoruldevrancea.ro

Potrivit inspectorului școlar Amalia Chirtoc, presupusa agresiune din partea cadrului didactic nu se confirmă.