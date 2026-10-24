Închisoare pe viață pentru bărbatul care a împușcat 2 persoane în bătaia între clanuri de la Urziceni. Alte condamnări de 26-29 de ani

Toate cele 40 de persoane impllicate în încăierare au fost condamante. Foto: Antena 3 CNN

Un băbat, care anul trecut a împușcat mortal două persoane într-o încăierare cu arme de foc izbucnită anul trecut între două clanuri la Urziceni, a fost condamnat la închisoare pe viață, de către Tribunalul Ialomița. Alte 8 persoane implicate în conflict au primit condamnări de cel puțin 20 de ani închisoare, cele mai mari fiind de 29 și 26 de ani închisoare, informează Agerpres.

În total, Tribunalul Ialomiţa a dispus condamnarea a 39 de inculpaţi implicaţi în conflictul de la Urziceni, iar în cazul unui minor instanţa a aplicat o măsură educativă.

Pe 8 februarie 2025, în jurul orei 17:00, un apel la 112 anunța un conflict violent între două clanuri rivale, pe o stradă din Urziceni. Polițiștii au intervenit rapid pentru a calma situația, însă bilanțul incidentului a fost tragic: doi oameni au murit, iar alți cinci au fost răniți.

Scandalul a izbucnit între clanul Catană din Prahova și clanul Ministru din Ialomița, motivul fiind una dintre fetele din familie. Cele două victime decedate făceau parte din gruparea din Urziceni.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, motivul atacului sângeros fost legat de una dintre fetele din familie. Tânăra – care face parte din clanul Ministru ar fi trebuit să se căsătorească cu un băiat din clanul Catană. Ea a plecat la băiatul la care a fost promisă și s-a întors acasă, pe motiv că a fost bătută. Așa că părinții ei s-ar fi răzgândit în privința căsătoriei, iar aseară, lucrurile au degenerat în plină stradă.

Scandal a fost şi în faţa spitalului din Urziceni, acolo unde au ajuns o parte dintre răniţi, dar şi la Spitalul Floreasca din Capitală.

Polițiștii au găsit la percheziții mai multe arme de foc îngropate într-o curte din Urziceni.

Potrivit rechizitoriilor trimise în instanţă, conflictul a avut la bază o stare tensionată mai veche între două familii din judeţele Prahova şi Ialomiţa. Deşi una dintre familii a propus o înţelegere, membrii celeilalte au refuzat şi s-au deplasat cu mai multe autoturisme la Urziceni, pentru a se confrunta cu familia adversă.

Ambele grupuri s-au înarmat dinainte cu arme de foc letale şi neletale, bâte, topoare, răngi, cuţite şi macete.

Ce pedepse au fost acordate de instanță

Grupul care s-a deplasat la Urziceni (19 inculpaţi)

Detenţie pe viaţă - inculpatul care a tras mai multe focuri de armă cu muniţie letală înspre grupul advers şi a provocat decesul a două persoane;

Între 19 ani şi 4 luni şi 29 de ani de închisoare - 18 inculpaţi care au săvârşit infracţiunile de complicitate la omor calificat şi complicitate la tentativă de omor calificat, prin aceea că au asigurat sprijin moral autorilor: l-au însoţit pe autorul omorului, iar prezenţa şi participarea lor la acţiunea violentă de grup i-au întărit hotărârea infracţională.

Doi dintre aceştia au fost condamnaţi şi ca autori ai unor tentative de omor calificat: unul a tras cu o armă cu alice asupra a două persoane, pe care le-a rănit, iar celălalt a lovit un bărbat în zona capului cu o macetă.

Grupul advers (21 de inculpaţi)

Pedeapsă de 19 ani de închisoare - inculpatul care a tras mai multe focuri cu pistolul înspre celălalt grup, pentru tentativă de omor calificat, infracţiuni privind regimul armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi sustragere de probe.

Între 11 ani şi 8 luni şi 14 ani şi 4 luni de închisoare - cinci inculpaţi care au săvârşit infracţiunea de complicitate la tentativă de omor calificat, prin aceea că i-au asigurat sprijin moral acestuia.

Între 4 ani şi 8 luni şi 6 ani şi 8 luni de închisoare - 14 inculpaţi majori, pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierare.

Măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 5 luni - inculpatul minor la data faptelor.

Procurorii au reţinut că, la 8 februarie 2025, în jurul orei 17:00, cele două grupuri, însumând 40 de persoane, s-au confruntat pe străzile municipiului Urziceni, într-o formă de justiţie privată. În urma violenţelor, două persoane au decedat, iar alte şase au fost rănite, patru dintre ele prin împuşcare.